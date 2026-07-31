Caixa começa a pagar R$ 13 bilhões do lucro do FGTS; veja como consultar

A Caixa Econômica Federal iniciou, nesta quinta-feira (30), a distribuição de R$ 13,04 bilhões relativos ao lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao exercício de 2025.

Os valores estão sendo depositados nas contas do Fundo de Garantia de 138,2 milhões de trabalhadores com saldo em dezembro de 2025. O prazo final para o repasse termina em 31 de agosto.

COMO CALCULAR?

O valor a ser creditado é definido pela multiplicação do saldo existente em cada conta do trabalhador em 31/12/2025 por um índice estabelecido anualmente pelo CCFGTS.

Na atual distribuição, referente ao lucro de 2025, o índice será 0,0186834. Assim, quem possuía R$ 3 mil em uma conta de FGTS no final do ano passado, por exemplo, receberá, nesta mesma conta, R$ 56.

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ONDE CONSULTAR?

Diretamente no APP FGTS, disponível nas lojas de aplicativos Google Play e App Store, ou no Internet Banking CAIXA, para clientes do banco.

No extrato do FGTS, o trabalhador poderá visualizar um lançamento com a descrição relacionada ao depósito. Essa movimentação representa o crédito da distribuição dos lucros obtidos pelo Fundo de Garantia.

É POSSÍVEL SACAR O VALOR?

Sim, nas situações previstas na Lei 8.036/90, como na aquisição da casa própria, nas situações de calamidade e doenças graves, nos casos de rescisão sem justa causa e outros.

O recurso recebido não integra a base de cálculo da multa rescisória caso o trabalhador venha a ser demitido sem justa causa.