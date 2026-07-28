Saiba o que é Nubank Croma, novo segmento intermediário da Nubank

A fintech brasileira Nubank anunciou um novo segmento para clientes nesta terça-feira (28). O Nubank Croma apresenta uma série de benefícios que inclui plano de celular gratuito e cashback em compras e assinaturas de streamings.
A novidade é apresentada como uma elevação da conta convencional da empresa, mas mais acessível que o segmento Ultravioleta, destinado à alta renda.
A modalidade Croma, segundo comunicado da empresa, é voltada para clientes que “concentram” a vida financeira no Nubank.
Neste sentido, clientes que gastem pelo menos R$ 4 mil por mês no crédito ou tenham mínimo de R$ 30 mil investidos ou guardados ganham isenção de mensalidade. Caso os critérios não sejam atendidos, a mensalidade é de R$ 39.
O Nubank irá ofertar a modalidade Croma para clientes elegíveis diretamente no aplicativo. Pessoas interessadas podem solicitá-la pelo aplicativo ou outros canais de atendimento da instituição.
Benefícios apresentados
Entre as vantagens aliadas à modalidade Croma, o Nubank destaca o plano NuCel de 10 giga gratuito nos seis primeiros meses, cobertura de 80% da assinatura do streaming HBO Max e acesso ao ChatGPT Go gratuito também por um semestre.
O cartão do segmento, Mastercard Platinum, tem 0,8% de cashback ou 1 ponto de fidelidade a cada U$ 1,4 gasto no crédito, que podem ser resgatados na conta ou transferidos para programas de milhas aéreas.
Outro destaque é o cashback de 5% no valor da assinatura de 28 serviços, incluindo Netflix, Spotify, YouTube Premium, Clube iFood e Uber One, por exemplo.
Além dos cashbacks e benefícios de compras, a modalidade também oferta “Caixinha Turbo Croma” e CDB Croma, com rendimentos de 120% e 130% do CDI, respectivamente.
Detalhes dos benefícios e outros pontos podem ser encontrados no site da instituição.