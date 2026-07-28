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Saiba o que é Nubank Croma, novo segmento intermediário da Nubank

Benefícios da novidade incluem cashback nas compras, plano de celular e desconto em assinatura de streamings.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 18:31 (Atualizado às 18:31)
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Legenda: Clientes elegíveis para o segmento Croma serão avisados diretamente no aplicativo.
Foto: Nubank / Divulgação.

A fintech brasileira Nubank anunciou um novo segmento para clientes nesta terça-feira (28). O Nubank Croma apresenta uma série de benefícios que inclui plano de celular gratuito e cashback em compras e assinaturas de streamings.

A novidade é apresentada como uma elevação da conta convencional da empresa, mas mais acessível que o segmento Ultravioleta, destinado à alta renda. 

A modalidade Croma, segundo comunicado da empresa, é voltada para clientes que “concentram” a vida financeira no Nubank

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Neste sentido, clientes que gastem pelo menos R$ 4 mil por mês no crédito ou tenham mínimo de R$ 30 mil investidos ou guardados ganham isenção de mensalidade. Caso os critérios não sejam atendidos, a mensalidade é de R$ 39.

O Nubank irá ofertar a modalidade Croma para clientes elegíveis diretamente no aplicativo. Pessoas interessadas podem solicitá-la pelo aplicativo ou outros canais de atendimento da instituição.

Benefícios apresentados

Entre as vantagens aliadas à modalidade Croma, o Nubank destaca o plano NuCel de 10 giga gratuito nos seis primeiros meses, cobertura de 80% da assinatura do streaming HBO Max e acesso ao ChatGPT Go gratuito também por um semestre.

O cartão do segmento, Mastercard Platinum, tem 0,8% de cashback ou 1 ponto de fidelidade a cada U$ 1,4 gasto no crédito, que podem ser resgatados na conta ou transferidos para programas de milhas aéreas. 

Outro destaque é o cashback de 5% no valor da assinatura de 28 serviços, incluindo Netflix, Spotify, YouTube Premium, Clube iFood e Uber One, por exemplo. 

Além dos cashbacks e benefícios de compras, a modalidade também oferta “Caixinha Turbo Croma” e CDB Croma, com rendimentos de 120% e 130% do CDI, respectivamente.

Detalhes dos benefícios e outros pontos podem ser encontrados no site da instituição.

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