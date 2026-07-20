Nubank anuncia compra do Banco Porto Real para obter licença bancária no Brasil

O Nubank oficializou, nesta segunda-feira (20), a compra do Banco Porto Real, uma instituição financeira sediada no município homônimo, no Rio de Janeiro, que atua na concessão de crédito a clientes de atacado.

Segundo a empresa, o objetivo da compra é possuir mais uma licença bancária e atender às regras da nomenclatura de instituições financeiras definidas pelo Banco Central (BC) em dezembro de 2025.

Essa regulação proíbe instituições reguladas de utilizarem, em português ou em outro idioma, termos que remetam a atividades para as quais não possuem autorização.

Atualmente, o Nubank já opera como instituição de pagamento, financeira e corretora de valores.

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O que vai mudar?

Ainda conforme a empresa, as obrigações assumidas pelo Banco Porto Real serão cumpridas conforme as diretrizes estabelecidas no acordo de aquisição.

Porém, a aquisição depende do aval do BC. A compra não vai impor exigências adicionais de capital ou liquidez e nenhuma operação, como o aplicativo, os produtos, serviços e a própria marca, será alterada.

Ao todo, o Nubank possui três licenças bancárias. São elas: Instituição de Pagamento (IP); Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeira); e Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM).

Nubank reforça compromisso com o Brasil

Em um comunicado à imprensa sobre a compra, Livia Chanes, CEO do Nubank Brasil e para América Latina, informou que o DNA de inovação do Nubank "segue intacto".

“Seguimos comprometidos em aprofundar nossa relação com cada cliente, oferecendo mais soluções com a mesma simplicidade que sempre nos definiu”, disse.

No mesmo texto, David Vélez, fundador e CEO global do Nubank, relembrou que o banco possui raízes no Brasil, por isso o foco tão grande no País.

“[Este é um] mercado onde ainda podemos expandir significativamente nossa participação e continuar impulsionando a transformação do setor”, afirmou.