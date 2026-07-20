Ganhador do Nobel de Economia elogia Pix e diz que tarifas de Trump não terão sucesso

O economista Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2008, publicou um artigo nesta segunda-feira (20) em que destaca a popularidade do Pix e critica as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

Segundo ele, o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos tornou-se amplamente utilizado por oferecer transações gratuitas para pessoas físicas e de baixo custo para empresas.

Por isso, a investigação norte-americana sobre supostas práticas comerciais brasileiras consideradas desleais não faria sentido.

"Por que seria desleal um país oferecer aos próprios cidadãos uma forma melhor de fazer pagamentos?", questionou.

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Krugan ainda argumentou que os Estados Unidos têm condições de criar um modelo de pagamento similar ao Pix, mas não o fazem por pressão de empresas como Visa e Mastercard, além do setor de criptomoedas.

Para o economista, a reação do governo americano reflete, em parte, a perda de espaço de empresas privadas diante de um sistema público considerado mais eficiente.

"Desde quando é uma prática desleal uma empresa perder mercado para um concorrente que oferece um produto melhor e mais barato?", complementou.

Predominância do dólar pode estar ameaçada

Durante o artigo, Paul Krugman descreve como o Pix aumentou a concorrência no mercado de pagamentos e que alternativas similares a ele podem desafiar o domínio internacional do dólar.

Ele cita os planos do Banco Central Europeu (BCE) de criar, até 2029, um "euro digital", o que possibilitaria a implementação de transações internacionais na moeda europeia em vez da norte-americana.

"A verdadeira preocupação deles é que ela funcione bem demais", escreveu o economista ao comentar a oposição dos Estados Unidos à criação de um dólar digital.

Krugman ainda criou um paralelo com a insatisfação do governo norte-americano com o Pix e a política energética do governo que, segundo ele, "trava uma guerra contra o futuro".

"Esta administração é hostil ao progresso sempre que esse progresso contraria os interesses e a ideologia dos oligarcas que despejaram dinheiro nas campanhas e nos bolsos de Trump", disse.

Tarifas não terão sucesso, diz Krugman

Por fim, o economista define que as tarifas dificilmente atingirão seu objetivo e afirma que, politicamente, a medida tende a fortalecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O texto ainda salienta que a Casa Branca terá alcance limitado para elevar tarifas sobre produtos como café, suco de laranja e carne bovina, devido ao risco de pressionar preços nos EUA.

Ao fim do artigo, Krugman volta a criticar a gestão Trump ao dizer que "uma coisa que sabemos sobre Trump é que ele nunca admite quando as guerras que escolhe travar fracassam".