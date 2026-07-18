Apagão na Taíba gera prejuízos a comerciantes na alta temporada

Prejuízos com perda de mercadorias refrigeradas, comércios operando parcialmente com geradores e isolamento digital. Esse é o cenário enfrentado por moradores e empresários da Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, que sofrem com a falta de energia elétrica desde o final da noite de sexta-feira (17).

A interrupção do abastecimento afeta o local, a aproximadamente 75 km de distância de Fortaleza, em um período de maior movimentação de turistas e visitantes, por conta da alta temporada.

Eretides Martins Timbó, gerente de um mercantil na rua Capitão Inácio Prata, conta que o local está usando um gerador apenas para ter como passar os produtos dos clientes no caixa.

"Tenho um pequeno gerador que só dá para ligar um computador. Os prejuízos são muitos, muitos mesmo, e não é a primeira vez que isso acontece".

Ele afirma que, com a falta de energia, todas as câmaras frias e freezers ficam desligados e que centenas de itens devem ser perdidos, mas não consegue precisar a quantidade e tamnho do prejuízo ainda, pois cada um tem um período específico de descongelamento.

"Alguns (produtos) se perdem com 2 horas, outros com 12 horas, por exemplo. O fato é que os comerciantes vivem sofrendo com esses prejuízos aqui (na Taíba) por conta da Enel", desabafa.

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Internet também está faltando

Já Maria Eduarda Oliveira, também representante de outro mercantil que fica a poucos passos da praça principal da localidade, revela que dois freezers de sorvete e um de gelo já foram perdidos por conta do desabastecimento de energia. "Está tudo virando água".

Ela relata que o comércio é prejudicado tanto com relação às vendas presenciais quanto nos pedidos de entrega.

"A região da Taíba está toda sem internet. Nem os dados móveis estão pegando, não está pegando nada. Aí, não tem pedido de entrega. Além disso, o pessoal, quando vem aqui, vê as coisas quentes e também não quer levar, é só prejuízo".

Eduarda ainda lembra que a falta de conexão dificulta, inclusive, o pagamento das poucas mercadorias que não precisam de refrigeração e estão sendo procuradas pelos clientes. "Porque a maioria está até sem energia, internet, sem nada", desabafa.

A comerciante também mostra indignação ao lembrar que o primeiro prazo dado para o restabelecimento do serviço teria sido por volta das 13h deste sábado. Porém, pouco antes de chegar no horário, outra mensagem da Enel estendeu o prazo para até as 19h.

Segundo os comerciantes, na cidade também se fala em um prazo de até 24 horas para a normalização do fornecimento de energia.

"Então quer dizer que quem tem suas coisas em geladeira vai perder tudo?", questiona Eduarda.

Histórico de apagões na alta temporada

O descontentamento dos empresários locais, ainda conforme a representante do mercantil, não é recente, principalmente na alta temporada, época em que a praia costuma receber muitos turistas.

"Quando é época de festa aqui, como final de ano e Carnaval, é certeza faltar energia, porque a rede não aguenta a demanda para atender os visitantes. A gente já chegou a passar mais de três dias aqui sem energia", reforça Eduarda.

Enel alega falha em subestação do Pecém

Em nota, a Enel Ceará afirma que registrou, na noite desta sexta-feira (17), uma ocorrência na Subestação de Pecém, causando instabilidade no fornecimento de energia para clientes da região (que compreende não só a Taíba, como o Complexo Portuário do Pecém). Após uma normalização parcial na madrugada deste sábado (18), o serviço foi novamente interrompido às 6h30.

"Para atender à ocorrência, a distribuidora mobilizou diversas equipes técnicas e operacionais, além de geradores para reforçar o atendimento na região. As equipes seguem trabalhando no local para identificar a causa da falha e restabelecer o fornecimento o mais breve possível".

Questionada sobre quantos clientes foram afetados pelo problema, a empresa informou apenas que a subestação atende o município de São Gonçalo do Amarante, mas que "o impacto da ocorrência não é generalizado no município inteiro".

A Enel ainda reforça que a afetação de unidades consumidoras "vem diminuindo a cada momento, com os serviços e manobras sendo realizados", porém não deu uma previsão de restabelecer totalmente o serviço no local.

"Um eletrocentro está sendo instalado no momento para suprir a demanda, enquanto realizamos o restante dos reparos necessários. Geradores também estão sendo deslocados para atuação na distribuição de energia geral".