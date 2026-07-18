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Decon autua supermercado em Sobral por venda de produtos vencidos

Fiscalização encontrou irregularidades graves em unidade do Derby Clube, incluindo divergência de valores entre gôndolas e o caixa.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 11:42
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Legenda: Grupo Mateus tem 20 dias para apresentar defesa formal e comprovar que adotou as medidas necessárias para sanar todos os problemas apontados.
Foto: Divulgação/Decon-CE

A comercialização de produtos com validade expirada e a ausência de preços levou à autuação de uma unidade do supermercado Mix Mateus, no bairro Derby Clube, em Sobral. A ação foi realizada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Uma equipe do órgão esteve no local na última quarta-feira (15) e identificou uma série de violações aos direitos do consumidor durante inspeção.

No setor de pescados, a fiscalização flagrou bandejas de bacalhau vencidas. Além do risco à saúde, o local não dispunha de termômetros ou expositores de temperatura, o que impedia a verificação do acondicionamento correto dos peixes frescos.

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Divergência de preços e ausência de etiquetas

As irregularidades se estenderam a outros setores da loja. Os fiscais detectaram que mercadorias estavam sendo expostas sem qualquer indicação de preço. Em outros casos, o consumidor era prejudicado pela divergência de valores, onde o preço registrado no caixa era superior ao que estava anunciado nas gôndolas.

O estabelecimento agora possui um prazo de 20 dias para apresentar defesa formal e deve comprovar que adotou as medidas necessárias para sanar todos os problemas apontados. A operação foi conduzida pela Unidade Descentralizada do Decon em Sobral.

A reportagem entrou em contato com o Grupo Mateus por meio de sua assessoria, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Canais de Denúncia

Consumidores que identificarem situações semelhantes podem realizar denúncias ao Decon Sobral através do telefone (85) 98992-0156 ou pelo e-mail deconsobral@mpce.mp.br.

VC Repórter