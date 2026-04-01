Padaria no Meireles, em Fortaleza, tem setor de sushis interditado por irregularidades sanitárias

O setor de sushis da padaria MonteCarlo, localizada no bairro Meireles, em Fortaleza, foi interditado pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará (MPCE), por irregularidades sanitárias na manipulação e comercialização do produto.

De acordo com o órgão, foram identificadas as seguintes infrações durante a fiscalização:

Temperatura de exposição dos alimentos em faixa considerada crítica, entre 20ºC e 40°C, favorável ao crescimento de bactérias;

Ausência de controle e monitoramento da temperatura ao longo do processo produtivo;

Inexistência de sala exclusiva para a manipulação e montagem das peças de sushi;

Falta de laudos de análises microbiológicas dos produtos ofertados ao consumidor.

"Entre esses, a temperatura é o principal fator de controle físico na conservação de alimentos, seja por refrigeração, congelamento ou cocção. Ou seja, é o método mais comum para prevenir o crescimento de causadores de infecções em alimentos", dimensionou o Decon-CE.

O Diário do Nordeste não localizou a assessoria de imprensa do estabelecimento. A reportagem também tentou contato por telefone, mas não foi atendida.

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Falta de comprovante de capacitação

Também foi constatado no estabelecimento o descumprimento de outras exigências sanitárias, como o comprovante de capacitação dos manipuladores de sushi em temas como higiene pessoal, manipulação dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos.

O Decon-CE informou que intensificou as inspeções neste mês de abril devido às celebrações de Páscoa, quando o consumo de pescados aumenta expressivamente. Diante disso, o departamento orientou que os consumidores reforcem a atenção ao consumir sushis e alimentos similares, observando condições básicas de higiene do estabelecimento, armazenamento, refrigeração e informações ao público", recomendou.