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Marina Silva recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFC

Cerimônia será realizada no dia 15 de junho, na Concha Acústica da Reitoria.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Ceará
Foto de Marina Silva.
Legenda: A homenagem foi aprovada por unanimidade na 146ª sessão ordinária do Conselho Universitário (Consuni).
Foto: Lula Marques/Agência Brasil.

A ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal Marina Silva será agraciada pela Universidade Federal do Ceará (UFC) com o título de Doutora Honoris Causa no dia 15 de junho. O anúncio foi feito pela instituição, nesta terça-feria (2).

A homenagem foi aprovada por unanimidade na 146ª sessão ordinária do Conselho Universitário (Consuni), realizada em 6 de outubro de 2025. A ação teve relatoria do reitor Custódio Almeida.

“Uma das vozes mais influentes do planeta na questão ambiental, patamar alcançado ao longo de uma trajetória de resiliência e dedicação”, afirmou o gestor.

Aberta ao público, a cerimônia de titulação será realizada a partir das 18h, na Concha Acústica da Reitoria, localizada na avenida da Universidade, 2853, Benfica.

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QUEM É MARINA SILVA

Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima é filha de um seringueiro e uma dona de casa. Viveu sob condições precárias e enfrentou limitações de acesso à educação formal, alfabetizando-se apenas na adolescência. 

Formou-se em História pela Universidade Federal do Acre e iniciou a vida pública aos 28 anos, em 1986, quando disputou sua primeira eleição, concorrendo a uma vaga de deputada federal pelo Acre.

Elegeu-se vereadora de Rio Branco com uma votação expressiva em 1988. Foi deputada estadual pelo Acre no período de 1991 a 1995. Pelo mesmo estado, cumpriu dois mandatos como senadora da República: de 1995 a 2003 e de 2008 a 2011. 

Assumiu o Ministério do Meio Ambiente de 2003 a 2008. Disputou as eleições presidenciais de 2010, 2014 e 2018. Retornou ao Ministério do Meio Ambiente em 2023, onde permaneceu até 2026, quando retomou seu mandato de deputada federal por São Paulo.

“Marina é um exemplo de perseverança, de que o trabalho e o esforço, aliados ao comprometimento com as causas socioambientais mais importantes, podem mudar o rumo da vida das pessoas e salvar o planeta”, afirmou ainda a relatória.

SERVIÇO

Entrega do título de Doutora Honoris Causa da UFC à Marina Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima
Data: 15 de junho, às 18h
Local: Concha Acústica da Reitoria (avenida da Universidade, 2853, Benfica)

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