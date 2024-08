Galpões do DNOCS são doados à UFC para áreas de cultura e inovação em Quixadá

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) cederá dois galpões próximos ao Açude do Cedro para o Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Quixadá. No local, serão instalados, segundo a UFC, novos equipamentos para expandir a atuação da Instituição nas áreas de cultura, inovação e empreendedorismo no município.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) pelo reitor da instituição de ensino, Custódio Almeida, durante cerimônia de chegada da Caravana UFC 70 Anos no Campus de Quixadá. “A intenção é fazer o mais rápido possível, mas o prazo é o da nossa gestão”, informou o reitor.

Os equipamentos serão voltados para um espaço de artístico-cultural inédito e direcionado para ações do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo (INOVE).

A cessão do espaço foi garantida à Instituição Federal pelo diretor do DNOCS, Fernando Leão. A Reitoria da UFC já enviou ofício de solicitação do órgão para formalização do processo. Após conclusão, serão elaborados os projetos com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), uma vez que os galpões são tombados.

Novos espaços

Os espaços cedidos darão lugar a um museu de artes digitais interativo e a um ambiente de inovação. O equipamento cultural fomentará uma revitalização da atração turista, localizada próxima ao Açude do Cedro e com vista para a Pedra da Galinha Choca.

"Esse novo espaço à beira do Cedro deverá ser utilizado como espaço cultural, com miniauditório, um café, lugar para estudantes, técnico-administrativos e docentes se reunirem, convidando a cidade de Quixadá para o espaço", adiantou o reitor Custódio Almeida.

Já para instalação que contemplará o INOVE, o outro galpão funcionará com um escritório de startups, além de "um espaço que os estudantes dos PET [Programa de Educação Tutorial] e das empresas juniores". Custódio ainda revela que uma parte poderá ser utilizada para instalação de um parque tecnológico.

"Quixadá também quer trazer uma espécie de extensão do Parque Tecnológico da UFC [localizado no Campus do Pici, em Fortaleza], e isso seria estabelecido aqui também", contou Custódio.