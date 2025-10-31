Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Açude Paulo Sarasate, conhecido como Araras, em Varjota-CE

PontoPoder

CGU indica risco de uso 'aleatório' de R$ 24,5 milhões em recursos para obras do Dnocs no Ceará

Auditorias apontam que licitações para serviços de pavimentação e passagens molhadas foram feitas sem critérios técnicos, como estudos de necessidades de contratação

Marcos Moreira 05 de Maio de 2025
Elmano de Freitas

PontoPoder

Governador do Ceará critica demora nas negociações com a Sudene e sugere unir Dnocs e Codevasf

Governador realizou um café da manhã com profissionais da imprensa nesta quinta

Luana Barros, Jéssica Welma 30 de Janeiro de 2025
Trecho do açude Cedro é interditado em Quixadá após deslizamento

Ceará

Trecho do Açude Cedro é interditado em Quixadá após deslizamento; Defesa Civil e bombeiros analisam situação

Órgãos devem divulgar laudo, nesta quinta-feira (30), com a análise da situação do reservatório

Carol Melo 30 de Janeiro de 2025

Ceará

Prédio de 117 anos e antigo Museu de Secas será novo centro de atendimento ao trabalhador no CE

Apesar do valor histórico, o imóvel estava sem uso há mais de 20 anos

Nícolas Paulino 06 de Setembro de 2024
Galpões do DNOCS

Ceará

Galpões do DNOCS são doados à UFC para áreas de cultura e inovação em Quixadá

O anúncio foi feito na segunda-feira (12) pelo reitor da instituição de ensino, Custódio Almeida

Redação 13 de Agosto de 2024

Negócios

Silvio Carlos Ribeiro: Eficiência no uso da água pode gerar ganhos de 20% na produção agrícola

Entrevistado do Diálogo Econômico, secretário executivo do agronegócio da Sedet comentou sobre os gargalos no setor no Estado

Samuel Quintela 08 de Setembro de 2021

Região

Parede auxiliar do Açude Orós arrombada ilegalmente há quase dois meses é recuperada

Dique de contenção de água foi destruído parcialmente em 11 de junho por irrigantes. Eles justificaram que a medida era para salvar culturas agrícolas

Honório Barbosa 28 de Julho de 2020

Região

Agricultores rompem ilegalmente parede auxiliar do Açude Orós para obtenção de água

A ação, considerada dano ao patrimônio público pela Cogerh, tem por objetivo liberar água para o Açude Lima Campos até chegar às áreas de produção agrícola

Honório Barbosa 12 de Junho de 2020

Política

Poços não instalados pelo Dnocs no Ceará chegam a 74% em 4 anos

A Autarquia fez 502 perfurações, entre 2013 e 2016, em 32 municípios do Estado, mas não concluiu as obras

Wagner Mendes 12 de Agosto de 2019

Região

Só 3 servidores do Dnocs fiscalizam 224 Km² em área de Quixadá

Dois dos principais atrativos da cidade estão sob risco iminente de degradação. As trilhas da Galinha Choca e Cabeça do ET carecem de fiscalização e preservação. Os locais estão sendo desfigurados pelos visitantes

Alex Pimental 10 de Julho de 2019
1 2 3