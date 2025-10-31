Auditorias apontam que licitações para serviços de pavimentação e passagens molhadas foram feitas sem critérios técnicos, como estudos de necessidades de contratação
Governador realizou um café da manhã com profissionais da imprensa nesta quinta
Órgãos devem divulgar laudo, nesta quinta-feira (30), com a análise da situação do reservatório
Apesar do valor histórico, o imóvel estava sem uso há mais de 20 anos
O anúncio foi feito na segunda-feira (12) pelo reitor da instituição de ensino, Custódio Almeida
Entrevistado do Diálogo Econômico, secretário executivo do agronegócio da Sedet comentou sobre os gargalos no setor no Estado
Dique de contenção de água foi destruído parcialmente em 11 de junho por irrigantes. Eles justificaram que a medida era para salvar culturas agrícolas
A ação, considerada dano ao patrimônio público pela Cogerh, tem por objetivo liberar água para o Açude Lima Campos até chegar às áreas de produção agrícola
A Autarquia fez 502 perfurações, entre 2013 e 2016, em 32 municípios do Estado, mas não concluiu as obras
Dois dos principais atrativos da cidade estão sob risco iminente de degradação. As trilhas da Galinha Choca e Cabeça do ET carecem de fiscalização e preservação. Os locais estão sendo desfigurados pelos visitantes