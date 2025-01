Governador do Ceará critica demora nas negociações com a Sudene e sugere unir Dnocs e Codevasf

O governador Elmano de Freitas (PT) criticou, nesta quinta-feira (30), a demora no financiamento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Além disso, o petista também sugeriu unir a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

Elmano citou demora de quase um ano para negociações com a Sudene cujo objetivo era acelerar as obras da Transnordestina no Ceará. O impasse teria sido resolvido apenas depois de uma reclamação feita ao presidente Lula (PT), citou. "É inaceitável ter que conviver com a situação que nós estávamos na Sudene", disse o governador durante café da manhã com profissionais da imprensa realizado no Palácio da Abolição.

Veja também PontoPoder 'Nunca imaginei que no IJF ia faltar almoço, isso nunca me foi trazido', diz Elmano sobre crise em Fortaleza PontoPoder Elmano cita conflitos em montagem de chapas para 2026 e diz que decisão não será feita agora

Ele disse que a Sudene tem investido na finalização de ramal para o Porto de Suape, em Pernambuco, e disse ser "solidário" à demanda do estado nordestino. "Mas não tem sentido algumas pessoas de Pernambuco agirem para impedir o investimento da Transnordestina no Ceará", repreendeu.

Ele também reclamou de integrantes do Conselho da Sudene contrários ao financiamento de obras de infraestrutura de esgotamento sanitário, "porque achavam que não era algo fundamental".

"E efetivamente, para nós, do Nordeste, é muito importante que as empresas, por exemplo, que nós tenhamos parceria, (...) que elas possam ter financiamento da Sudene para o processo operativo. E é obra de estrutura, é emprego, então não tem por que não financiar. Então são temas assim que eu acho que a Sudene pode avançar ainda mais", reforçou.

O governador reforçou ainda que é necessário que o Governo Lula foque em "acelerar as entregas". "O presidente está percebendo que tem que andar o País, tem que anunciar ações. É reduzir as querelas políticas e aumentar as entregas. No fim, nós somos avaliados pelas entregas à população", pontuou.

O Diário do Nordeste pediu um posicionamento a Sudene a respeito das críticas feitas pelo governador. Quando houver resposta, a reportagem será atualizada.