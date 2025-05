Bolsonaro segue se alimentando via oral e tem progressão, diz boletim médico atualizado

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou "progressão" na dieta e segue se alimentando via oral, diz o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (2). Internado desde o dia 13 de abril após ser submetido a uma cirurgia no intestino, ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quarta-feira (30), mas continua sob cuidados médicos no Hospital DF Star, em Brasília.

Conforme o boletim de saúde atualizado, o ex-presidente está estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada. "Segue intensificando diariamente a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa", informou a equipe médica responsável por Bolsonaro.

Ele chegou a passar 18 dias na UTI, e só voltou a se alimentar pela via oral na terça-feira (29), quando retirou a sonda nasogástrica.

Por meio das redes sociais, Bolsonaro publicou uma foto acompanhado da equipe de saúde do hospital. "Tenho respondido bem à dieta líquida e, graças a Deus, os movimentos intestinais estão voltando aos poucos. A alimentação está sendo ainda sendo feita tanto por via oral quanto pela veia, com todo o suporte calórico e nutricional necessário", escreveu ele na legenda.

Problemas no intestino

O ex-parlamentar está hospitalizado após ser submetido a uma cirurgia de mais de 12 horas, no último dia 12 de abril, procedimento que teve como intuito a correção de complicações no intestino.

A cirurgia foi realizada como parte de um tratamento para "suboclusão intestinal", uma obstrução parcial causada por aderências causada após outras cirurgias. Estas, inclusive, foram feitas em decorrência da facada que o político levou em 2018.

A recomendação é que Bolsonaro não receba visitas, além de que não há previsão de alta. Entretanto, ele já recebeu pessoas como pastor Silas Malafaia e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

