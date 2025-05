Carlos Lupi pede demissão e deixa Ministério da Previdência após escândalo de fraude no INSS

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), pediu demissão do Governo nesta sexta-feira (2), dias após uma investigação conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) revelar um esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

"Entrego, na tarde desta sexta-feira, a função de ministro da Previdência Social ao presidente Lula, a quem agradeço pela confiança e pela oportunidade", escreveu o gestor no Instagram.

Ele afirmou que tomou a decisão sem que seu nome tivesse sido citado nas investigações.

Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas, desde o início, por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula. Espero que as investigações sigam seu curso natural, identifiquem os responsáveis e punam, com rigor, aqueles que usaram suas funções para prejudicar o povo trabalhador". Carlos Lupi Ex-ministro da Previdência Social

Licenciado do Partido Democrático Trabalhista (PDT), do qual era presidente, Lupi estava no governo Lula desde o início. Ele deixou o cargo poucos dias após o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, ser demitido do ministério.

Em pronunciamento pelo Dia do Trabalhador, nessa quinta-feira (1º), o presidente Lula afirmou determinou que a população afetada pelas fraudes seja ressarcida. "Determinei à Advocacia-Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas", disse.

Reportagem veiculada pelo Jornal Nacional na semana passada revelou que Lupi, agora ex-ministro, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias, mas levou quase um ano para tomar providências.

Entenda a fraude

Uma operação da PF e da CGU constatou que associações que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização e com assinaturas fraudulentas para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS.

O esquema teria sido iniciado em 2019, na gestão de Jair Bolsonaro (PL), e teria prosseguido no atual governo. O prejuízo aos aposentados é estimado em R$ 6,3 bilhões.