Marina Silva é hospitalizada e descobre 'leve fratura' na lombar

Marina Silva foi hospitalizada nesta quarta-feira (3) em Brasília após uma dor na região da lombar, e descobriu uma "leve fratura", conforme o Ministério do Meio Ambiente (MMA). A ministra recebeu medicação para dor e já deve ter alta médica ainda nesta quarta.

Conforme nota da pasta federal, a ministra "se sente bem", mas vai se afastar de atividades presenciais.

"De acordo com orientações médicas, a ministra precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período", frisou o MMA.

Dor súbita

Marina estava em Brasília de férias, após retornar da COP30. Ela sentiu uma dor súbita enquanto mexia em vasos de plantas no jardim de casa.

A ministra foi atendida no Hospital Brasília, da Rede Américas, localizado no Lago Sul, pelos médicos ortopedistas Leonardo Coelho e Eder Malta.

"Foi realizado Exame de Tomografia Computadorizada (TC), que mostrou leve fratura na vértebra L4", diz nota.