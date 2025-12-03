Ex-deputado TH Joias é levado à sede da PF no Rio de Janeiro

Preso desde setembro, o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, foi levado nesta quarta-feira (3) à sede da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro. Ele chegou ao local em viatura da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária por volta das 13h.

Na sede PF também está preso desde esta quarta o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil). Ele é suspeito de vazar informações sigilosas da PF para TH Joias. As informações são do jornal O Globo.

O vazamento da Operação Zargun, deflagrada em setembro, teria beneficiado TH Joias, que ganhou tempo para supostamente destruir provas. O ex-deputado teria deixado sua casa na noite anterior à força-tarefa, e só foi localizado em outro endereço.

Quem é TH Joias?

TH é apontado como braço político dentro do Comando Vermelho, e saberia do envolvimento de outros políticos no crime organizado. Ele foi preso em setembro por tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito.

Antes de entrar na política, TH Joias ficou famoso ao ter peças de ouro e diamantes de sua empresa usadas por jogadores como Neymar, Vini Jr. e Adriano Imperador e ainda pela cantora Ludmilla.

Ele já chegou a produzir uma estátua da divindade hindu Ganehsa, usando pedras preciosas como diamantes, esmeraldas, rubis e safiras.

Veja também PontoPoder Presidente da Alerj é preso suspeito de vazar informações da operação que prendeu TH Joias PontoPoder Ministério da Justiça demite Ramagem e Anderson Torres da PF

A trajetória dele enquanto joalheiro começou no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio, onde nasceu e aprendeu o ofício com o pai.

Enquanto expandia os negócios, TH também investia em projetos sociais nas favelas, patrocinava festas como a do Dia das Crianças em Honório Gurgel. Thiego ainda financiava atletas e músicos com recursos próprios.

Na eleição de 2022, obteve 15.105 votos e ficou como suplente. Em 2024, assumiu uma vaga na Alerj após a morte de Otoni de Paula.

Como aconteceu a prisão de Bacellar

Rodrigo Bacellar foi preso pela PF nesta quarta, suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargun, deflagrada em setembro, que capturou o então deputado estadual TH Joias.

Segundo a PF, a atuação de agentes públicos envolvidos no vazamento de informações sigilosas obstruiu a investigação.

Por isso, com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), agentes da instituição saíram nesta quarta para cumprir um mandado de prisão preventiva e oito de busca e apreensão, além de uma intimação para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.