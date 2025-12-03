Presidente da Alerj é preso suspeito de vazar informações da operação que prendeu TH Joias

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (3), suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargun, deflagrada em setembro, que capturou o então deputado estadual TH Joias.

Segundo a PF, a atuação de agentes públicos envolvidos no vazamento de informações sigilosas obstruiu a investigação.

Por isso, com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), agentes da instituição saíram nesta quarta para cumprir um mandado de prisão preventiva e oito de busca e apreensão, além de uma intimação para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Relembre a prisão de TH Joias

Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso no último 3 de setembro por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. Ele também era suspeito de negociar armas e acessórios para a organização criminosa Comando Vermelho (CV).

À época, a PF disse que identificou "um esquema de corrupção envolvendo a liderança da facção no Complexo do Alemão e agentes políticos e públicos".

Quem é Rodrigo Bacellar?

Rodrigo Bacellar é natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ele é advogado tributarista especialista em Direito Constitucional e Direito Administrativo.

Por influência do pai, Marcos Bacellar, entrou para a política e foi eleito vereador da cidade por três mandatos, até que lançou a primeira candidatura a deputado estadual, em 2018.

Atualmente, está no segundo mandato como presidente da Alerj. Ele foi reeleito por unanimidade pelos parlamentares.