PF encontra foto de deputado TH Joias deitado em cama com R$ 5 milhões em espécie

Parlamentar está preso desde a última quarta-feira (3) devido a "Operação Bandeirantes", da Polícia Federal (PF)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:54)
PontoPoder
Homem descansando ao lado de uma grande quantidade de dinheiro, exibindo riqueza e sucesso financeiro na foto. Cena mostra estilo de vida luxuoso com abundância de dinheiro.
Legenda: TH Joias é apontado como um grande financiador do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro
Foto: Reprodução/Relatório MPF

A Polícia Federal (PF) encontrou fotos do deputado Tiego Raimundo Dos Santos Silva, o TH Joias, do MDB, com altos valores de dinheiro em espécie. Em uma delas, o parlamentar aparece deitado em uma cama com R$ 5 milhões em notas de R$ 50 e R$ 100. TH é suspeito de ser ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Conforme apuração da TV Globo, estima-se que o deputado tenha movimentado, em cinco anos, mais de R$ 140 milhões para financiar o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Ele está preso desde a última quarta-feira (3) após denúncia protocolada pelo Ministério Público do Estado.

Acusados mantinham vínculos estáveis com CV

A denúncia do MP desencadeou a "Operação Bandeirantes", da PF. Conforme o texto, os acusados mantinham vínculos estáveis com a facção criminosa Comando Vermelho, o CV, atuando nos Complexos da Maré e do Alemão e na comunidade de Parada de Lucas.

O grupo é acusado de intermediar a compra e venda de drogas, armas e equipamentos antidrones usados para dificultar operações policiais nos territórios ocupados pela organização, além de movimentar grandes somas em espécie para financiar as atividades da facção. 

TH, 'Índio' e 'Pezão': conheça os investigados da PF

TH Joias

TH Joias também é secretário executivo do MDB RJ e presidente Comissão de Defesa Civil
Legenda: TH Joias também é secretário executivo do MDB RJ e presidente Comissão de Defesa Civil
Foto: Reprodução/Instagram

Antes de entrar na política, o deputado TH Joias, do MDB, ficou famoso ao ter peças de ouro e diamantes — desenhadas pela empresa dele — usadas por jogadores como Neymar, Vini Jr. e Adriano Imperador ou pela cantora Ludmilla.

Segundo o g1, a história do joalheiro começou no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio, onde nasceu. Lá, TH herdou o ofício do pai.

Após as aulas, o menino ia para a loja da família em Madureira acompanhar o trabalho do pai como ourives e como administrador do local. Aos 19 anos, o caçula de cinco irmãos herdou o negócio e começou a vender joias.

Ao mesmo tempo, em que deslanchava nos negócios, TH apoiava projetos no interior das favelas e patrocinava festas como a do Dia das Crianças em Honório Gurgel. Além disso, usava recursos próprios para financiar atletas e músicos em favelas.

Na eleição de 2022, ele ganhou 15.105 votos. Ficou como suplente e conquistou a vaga na Alerj, em 2024 com o falecimento de Otoni de Paula pai.

'Índio'

Imagem de um homem sorridente e uma mulher fazendo bico, em ambiente de festa com várias pessoas ao fundo, celebrando momentos de alegria.
Legenda: Gabriel Dias Oliveira, um dos comandantes do CV no Rio de Janeiro
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Gabriel Dias Oliveira, o "Índio do Lixão", é apontado como um dos comandantes do CV. Ele atuaria no fornecimento de armas, como fuzis vindos do Paraguai, e na receptação de dinheiro para financiar a facção.

A esposa de Gabriel, Fernanda Ferreira Castro, foi nomeada por TH para um cargo na Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro (Alerj). Segundo a investigação da PF, ela passou oito meses como assistente no Departamento de Legislação de Pessoal.

Para as autoridades, o objetivo dessa ação era melhorar a imagem de Fernanda nas redes sociais, além de criar um álibi para ela, caso fosse presa.

'Pezão'

Homem sorridente com cabelo escuro, pele clara e vestindo terno cinza, sentado diante de uma parede azul com detalhes brancos, em ambiente de evento ou celebração.
Legenda: "Pezão" está foragido desde 2009
Foto: Reprodução

Luciano Martiniano da Silva, também conhecido como "Pezão" ou "Mano", é um foragido da justiça que, conforme a PF, vendia dólares para TH Joias. Ele também oferecia valores em reais que precisavam ser convertidos na moeda americana sem que passassem pelo sistema de controle bancário.

Dentre os vários exemplos do contato entre o deputado e o foragido, em 2023, a Polícia descobriu "Índio" comunicando TH de que precisava enviar dinheiro a "Pezão". Em outra ocasião, Gabriel, segundo a PF, enviou R$ 55 mil em espécie a Luciano pelo pagamento de bazucas antidrones.

