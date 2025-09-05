Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Apoiadores de Bolsonaro na Câmara querem aprovar anistia ampla e irrestrita a crimes contra o Brasil

A articulação ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Câmara Federal
Legenda: O PL da Anistia está em discussão na Câmara dos Deputados
Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Um dos projetos de anistia defendidos pelos apoiadores mais radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso prevê um perdão amplo e irrestrito para crimes cometidos contra a democracia no Brasil.

Segundo a Folha de S. Paulo, a intenção dos políticos é pautar o chamado PL da Anistia logo após o fim do julgamento de Bolsonaro e dos outros sete réus do "núcleo 1" da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, entre ministros da Corte, a avaliação é de que, se o tema for aprovado e chegar para análise deles, será declarado inconstitucional.

Veja também

teaser image
PontoPoder

PGR pede condenação de mais sete réus em julgamento da trama golpista

teaser image
PontoPoder

Moraes solicita a Zanin sessão extra para o julgamento de Bolsonaro no STF

O que é proposto pelo PL da Anistia?

Os deputados discutem, atualmente, o Projeto de Lei nº 2858, apresentado no dia 24 de novembro de 2022 pelo então deputado Victor Hugo (PL-GO).

À época, o político queria que o perdão valesse a partir de 30 de novembro daquele ano até a data da publicação de lei, o que deixaria de punir caminhoneiros, empresários, políticos e outros manifestantes contrários ao resultado das eleições, que consagrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o novo presidente do País.

No entanto, agora, a oposição quer que seja analisada e aprovada uma proposta ainda mais ampla, que prevê perdão irrestrito desde março de 2019 — época em que foi aberto o inquérito das fake news no Supremo. Nesse caso, seriam perdoadas todas as "manifestações verbais ou escritas" em ruas, redes sociais, internet, órgãos públicos e meios de comunicação que tratem de ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes, descrédito ao processo eleitoral ou poderes e reforço à polarização política.

Também seriam perdoados todos aqueles conteúdos que gerassem animosidade na sociedade.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Senadores e deputados protestam contra prisão domiciliar de Bolsonaro e pedem 'anistia geral'

Quais são os tipos de anistia?

Existem três formas de perdoar crimes no País: anistia, graça e indulto. As indulgências são soberanas e aplicadas por órgãos estranhos ao Judiciário, que podem dispensar — de maneira parcial ou total — a incidência da lei penal, concretizando a renúncia do Estado ao direito de punir.

No entanto, os perdões só extinguem a punibilidade após acolhimento por decisão judicial. 

  • Anistia: atinge todos os efeitos penais decorrentes do crime. Pode ser concedida antes ou depois do trânsito em julgado da sentença condenatória e beneficiar todas as pessoas que participaram do crime. Só pode ser concedida por meio de lei no Congresso Nacional, mas cabe ao Judiciário aplicá-la ao caso concreto.
  • Indulto: é um perdão destinado a sentenciados que cumprem pena privativa de liberdade e concedido pelo Presidente da República. 
  • Graça: é o perdão concedido a um ou mais condenados, desde que individualizados. Deve ser solicitada pelo interessado, mas o presidente da República também pode concedê-la espontaneamente. O pedido também pode ser feito pelo Ministério Público e pelo Conselho Penitenciário.
Assuntos Relacionados
Câmara Federal
PontoPoder

Apoiadores de Bolsonaro na Câmara querem aprovar anistia ampla e irrestrita a crimes contra o Brasil

A articulação ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Redação
Há 8 minutos
Grupo de 14 pessoas posando para foto em ambiente corporativo. Há homens e mulheres em pé, lado a lado, vestidos com roupas formais e sociais. Ao fundo, parede com revestimento geométrico e bandeiras posicionadas no canto esquerdo.
PontoPoder

Lista tríplice a vaga no Pleno do TRE-CE é composta integralmente por mulheres

A escolha supera o piso definido em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicada em maio deste ano

Ingrid Campos
Há 1 hora
Foto de Alexandre de Moraes no julgamento do STF
PontoPoder

Moraes solicita a Zanin sessão extra para o julgamento de Bolsonaro no STF

A nova sessão foi marcada e acontece na quinta-feira (11). O julgamento do "Núcleo 1" da chamada trama golpista retorna na semana que vem com os votos dos ministros

Redação
Há 2 horas
Eunicio Oliveira, de camisa branca e a frente do microfone, durante entrevista para o live do PontoPoder
PontoPoder

Eunício Oliveira sobre PL da Anistia: ‘Não posso concordar com um golpe de Estado no meu País’

A declaração foi dada na quinta-feira (4), em entrevista à Live PontoPoder

Igor Cavalcante
Há 2 horas
'É para matar ou para prender?': Eunício conta como foi a invasão criminosa à sua fazenda
PontoPoder

'É para matar ou para prender?': Eunício conta como foi a invasão criminosa à sua fazenda

A declaração foi dada em entrevista à Live PontoPoder

Igor Cavalcante
05 de Setembro de 2025
TH Jóias
PontoPoder

Deputado TH Joias recebeu R$ 300 mil de partido para concorrer em eleição no RJ

Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, foi preso nesta semana suspeito de integrar grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo

Redação
05 de Setembro de 2025
plenário da primeira turma do stf durante julgamento da trama golpista
PontoPoder

PGR pede condenação de mais sete réus em julgamento da trama golpista

Conforme a procuradoria, acusados teriam feito campanhas de desinformação

Redação e Agência Brasil
05 de Setembro de 2025
Eunício é um homem de cabelo grisalho e expressão séria, que aparece em primeiro plano, usando camisa social branca. Ele está diante de um microfone preto, posicionado próximo ao rosto, durante participação em uma entrevista. Ao fundo, há cortinas escuras em tom azul.
PontoPoder

Eunício sobre candidatura de Ciro: 'Vai amargar mais uma das derrotas que tanto teve na vida'

A declaração foi dada nessa quinta-feira (4), em entrevista à Live PontoPoder

Ingrid Campos
05 de Setembro de 2025
Denúncias de fraudes no INSS foram ignoradas desde 2019, diz diretora da CGU em CPI
PontoPoder

Denúncias de fraudes no INSS foram ignoradas desde 2019, diz diretora da CGU em CPI

Eliane Mota afirmou que o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, não suspendeu acordos mesmo após alertas

Redação
05 de Setembro de 2025
Em entrevista ao PontoPoder, Eunício Oliveira, vestido com uma camiseta branca e diante do microfone com a logo do PontoPoder
PontoPoder

Eunício descarta ida para oposição e reforça disputa na base governista: 'A prioridade é o Senado'

O emedebista concedeu entrevista para a live do PontoPoder e comentou sobre os rumos da política cearense

Igor Cavalcante
04 de Setembro de 2025
Live PontoPoder: acompanhe entrevista com o deputado Eunício Oliveira
PontoPoder

Live PontoPoder: acompanhe entrevista com o deputado Eunício Oliveira

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação
04 de Setembro de 2025
Foto do Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, nesta quinta-feira (4), quando foi votado projeto para criação de cargos no IJF
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova criação de 76 novos cargos para convocação de profissionais no IJF

Proposta legislativa deve contemplar 75 profissionais de enfermagem e 1 de fonoaudiologia

Bruno Leite
04 de Setembro de 2025
Foto mostra cidade de Milagres, na região do Cariri
PontoPoder

Prefeitura de Milagres (CE) cria taxa do lixo com foco em grandes produtores de resíduos

Gestão municipal nega cobrança por quilograma do lixo produzido nos domicílios e alega que medida foi alvo de "fake news da oposição"

Marcos Moreira
04 de Setembro de 2025
Sede do INSS
PontoPoder

Câmara aprova projeto que proíbe descontos automáticos em aposentadorias do INSS

Projeto segue agora para votação no Senado

Redação
04 de Setembro de 2025
Homem de terno azul sentado em uma mesa de escritório com decoração moderna ao fundo
PontoPoder

Entenda as acusações que levaram ao afastamento do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa

Gestor ficará fora do cargo por seis meses enquanto é investigado por esquema de desvio de bens públicos na pandemia

Paulo Roberto Maciel*
04 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Oposição cearense ganha força após racha da União Progressista com Lula, mas há reações

Esta quarta-feira (3) foi de repercussões da decisão nacional do maior conglomerado partidário do País para 2026

Inácio Aguiar
04 de Setembro de 2025
Sessão de julgamento em um tribunal brasileiro, com ministros sentados em uma bancada em formato de U, bandeira do Brasil e brasão da República ao fundo. Um advogado de toga fala em pé diante dos julgadores, enquanto várias pessoas acompanham sentadas na plateia.
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro vira disputa PL x PT nas redes sociais de parlamentares do Ceará

Os réus que integram o "núcleo 1" da tentativa de golpe de Estado começaram a ser julgados nesta semana

Luana Barros
04 de Setembro de 2025
Danilo Forte comemorando aniversário em Brasília
Wagner Mendes

Danilo Forte promove aniversário em Brasília e fortalece nome para vaga no TCU

Pelo menos 147 parlamentares do Congresso participaram do evento

Wagner Mendes
03 de Setembro de 2025
Foto da entrega do PPA 2026–2029 à Câmara de Fortaleza, nesta quarta-feira (3)
PontoPoder

Governo Evandro envia Plano Plurianual 2026–2029 para a Câmara Municipal; orçamento é de R$ 70,5 bi

A peça de planejamento estabelece objetivos, programas e indicadores para gestão do Município nos próximos quatro anos

Bruno Leite
03 de Setembro de 2025
Arte do Crochê passa ser considerada de destacada relevância histórica e cultural a partir de projeto aprovado por deputados
PontoPoder

Arte do crochê é reconhecida como de destacada relevância histórica e cultural pela Alece

A proposição é de autoria do deputado Bruno Pedrosa (PT)

Marcos Moreira
03 de Setembro de 2025