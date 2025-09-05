Diário do Nordeste
Lista tríplice a vaga no Pleno do TRE-CE é composta integralmente por mulheres

A escolha supera o piso definido em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicada em maio deste ano

Ingrid Campos
Fernanda Dourado Aragão Sá Araújo Mota (31 votos), Luciana Melo Madruga Fernandes Arruda (28 votos) e Joyceane Bezerra de Menezes (27 votos) compõem a lista tríplice.
Legenda: Fernanda Dourado Aragão Sá Araújo Mota (31 votos), Luciana Melo Madruga Fernandes Arruda (28 votos) e Joyceane Bezerra de Menezes (27 votos) compõem a lista tríplice.
Foto: Sara Parente/TJCE

A vaga deixada pelo advogado Francisco Érico Carvalho Silveira em 23 de julho no Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) será ocupada por uma mulher. A lista tríplice elaborada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) nessa quinta-feira (4) para a cadeira de membro titular, da classe de juristas, tem uma composição integralmente feminina. 

Fernanda Dourado Aragão Sá Araújo Mota (31 votos), Luciana Melo Madruga Fernandes Arruda (28 votos) e Joyceane Bezerra de Menezes (27 votos) são os nomes escolhidos pelos desembargadores em votação. Ao todo, 17 advogadas e advogados disputaram a vaga, vigente por um biênio. O curioso é que será apenas a terceira vez na história que uma mulher ocupará a vaga de jurista.

