Moraes solicita a Zanin sessão extra para o julgamento de Bolsonaro no STF

O ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), pediu a Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma da Corte, uma sessão extra para julgar os réus. As próximas sessões estão marcadas para terça (9), quarta (10) e sexta (12), e Moraes pediu uma também na quinta-feira (11), e teve a solicitação atendida.

A sessão extra vai ocorrer na próxima quinta tanto pela manhã quanto pela tarde.

"Solicito ao Excelentíssimo Presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, o agendamento de novas sessões complementares para a realização do julgamento, a serem realizadas na quinta-feira, dia 11/9/2025", disse Moraes em despacho.

Primeira semana de julgamento

O julgamento do "Núcleo 1" ou "Núcleo Crucial" da tentativa de golpe de estado teve as primeiras sessões nesta semana, e foi suspenso até a semana que vem, quando começam os votos dos ministros. O voto de Moraes, inclusive, será o primeiro a ser dado, pois ele é o relator da ação penal.

Na primeira fase, houve a sustentação oral da acusação, feita pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet e das defesa dos oito réus.

​Quem são os réus?

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier Santos (almirante), ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno (general da reserva), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto (general da reserva), candidato a vice-presidente na chapa de 2022 e ex-ministro de Bolsonaro.

Crimes atribuídos ao grupo: