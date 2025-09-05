PGR pede condenação de mais sete réus em julgamento da trama golpista

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos réus acusados de integrarem o chamado "núcleo 4" do grupo acusado de tramar um golpe de estado no Brasil. O procurador-geral Paulo Gonet entregou as alegações finais na ação penal contra o grupo na noite dessa quarta-feira (3).

A denúncia sobre a trama golpista foi dividida em núcleos pela PGR, conforme o grau de envolvimento e função atribuída aos suspeitos. Na última terça-feira (2), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento do chamado "núcleo 1", que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete pessoas.

Conforme a PGR, os sete integrantes do "núcleo 4" seriam os responsáveis por campanhas de desinformação e teriam papel essencial para a ocorrência da invasão e depredação em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.

Veja também PontoPoder Bolsonaro está com saúde 'frágil' e tem recomendação médica para ficar em casa, diz advogado PontoPoder Tarcísio procura ministros do STF para discutir anistia, e Corte critica articulação PontoPoder Julgamento de Bolsonaro vira disputa PL x PT nas redes sociais de parlamentares do Ceará

A procuradoria afirma que os acusados fabricaram e disseminaram narrativas falsas contra o processo eleitoral, os poderes constitucionais e as autoridades. A partir daí, ainda segundo a acusação, surgiu a instabilidade social necessária para a ruptura institucional. O documento afirma que “a revolta serviria como fator de legitimação para que fossem decretadas as medidas de exceção”.

Os réus do grupo são:

Ailton Gonçalves Moraes Barros Ângelo Martins Denicoli Carlos Cesar Moretzsohn Rocha Giancarlo Gomes Rodrigues Guilherme Marques de Almeida Marcelo Araújo Bormevet Reginaldo Vieira de Abreu

Os sete respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.