PGR pede condenação de mais sete réus em julgamento da trama golpista
Conforme a procuradoria, acusados teriam feito campanhas de desinformação
A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos réus acusados de integrarem o chamado "núcleo 4" do grupo acusado de tramar um golpe de estado no Brasil. O procurador-geral Paulo Gonet entregou as alegações finais na ação penal contra o grupo na noite dessa quarta-feira (3).
A denúncia sobre a trama golpista foi dividida em núcleos pela PGR, conforme o grau de envolvimento e função atribuída aos suspeitos. Na última terça-feira (2), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento do chamado "núcleo 1", que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete pessoas.
Conforme a PGR, os sete integrantes do "núcleo 4" seriam os responsáveis por campanhas de desinformação e teriam papel essencial para a ocorrência da invasão e depredação em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.
Veja também
A procuradoria afirma que os acusados fabricaram e disseminaram narrativas falsas contra o processo eleitoral, os poderes constitucionais e as autoridades. A partir daí, ainda segundo a acusação, surgiu a instabilidade social necessária para a ruptura institucional. O documento afirma que “a revolta serviria como fator de legitimação para que fossem decretadas as medidas de exceção”.
Os réus do grupo são:
- Ailton Gonçalves Moraes Barros
- Ângelo Martins Denicoli
- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha
- Giancarlo Gomes Rodrigues
- Guilherme Marques de Almeida
- Marcelo Araújo Bormevet
- Reginaldo Vieira de Abreu
Os sete respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.