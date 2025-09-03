Diário do Nordeste
Defesa de Bolsonaro nega ligação com atos golpistas e questiona delação de Cid: 'Não há uma única prova'

Advogado Celso Vilardi apresentou argumentos em defesa de Jair Bolsonaro no julgamento no STF

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
(Atualizado às 11:44)
PontoPoder
Advogado Celso Vilardi lê, diante do público que acompanha a sessão, trecho da denúncia da PGR
Legenda: Advogado Celso Vilardi fez uma sustentação oral para afastar o ex-presidente Jair Bolsonaro da tentativa de golpe de estado
Foto: Rosinei Coutinho/STF

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou a ligação do ex-mandatário com os atos golpistas e questionou a validade da delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Nesta quarta-feira (3), acontece o segundo dia do julgamento do "núcleo 1" da tentativa de golpe de Estado no Brasil.

A defesa do réu Jair Bolsonaro, representada pelo advogado Celso Vilardi, começou sua fala apontando que a base das acusações contra o ex-presidente foi a delação e uma minuta de decreto golpista encontrados com investigados. 

"Bolsonaro foi dragado por esses fatos (...) Ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito", defendeu. Segundo Vilardi, "não há uma única prova que atrele o presidente" às bases das ações golpistas: Plano Punhal Verde-Amarelo, Operação Luneta e 8 de Janeiro.

Crítica ao tempo dado à defesa

Ainda no início da fala, o advogado ponderou que houve um cerceamento da defesa dos acusados, já que, segundo ele, o tempo dado às defesas para acesso e análise das provas foi curto.

Para o defensor, no entanto, "essa agenda era somente um suporte da memória do próprio general", que não era utilizada nas reuniões de trabalho do governo.

Delação de Mauro Cid questionada

Em seguida, o defensor passou a questionar a validade da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Para Vilardi, o militar "apresentou uma versão e alterou essa versão". "Este homem não é confiável", argumentou.

O advogado reforçou ainda que, na verdade, o ex-presidente atuou para uma transição democrática e republicana para o Governo Lula.

"Além de determinar, ele autorizou que o novo ministro da Defesa, que estava com dificuldade de falar com os comandantes militares em dezembro. Então ele (Bolsonaro) não só o ajudou como determinou que fosse recebido para fazer a transmissão do cargo, que ocorreu em dezembro", disse.

Negada relação com 8 de Janeiro

Vilardi rebateu também a tese de que Bolsonaro teria incitado ou liberado os apoiadores para os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.

"Onde estão, nesses acordos (de não precursão penal), que Bolsonaro é o chefe?", questionou. "Esse caso vai crescendo para colocar o presidente no 8 de Janeiro", acrescentou.

Um segundo advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha, defendeu que o crime de golpe de Estado é caracterizado pelo emprego de "violência e grave ameaça". Segundo ele, a conduta do ex-presidente não caracteriza nenhum desses comportamentos. 

"Ele não pretendia dar golpe e não teve o intuito de ir adiante", disse. 

Ele também argumentou que a adoção do estado de sítio ou estado de defesa é um processo extenso e burocrático. "Ele teria mecanismo para conduzir esse suposto projeto, mas não o fez (...) pelo contrário, ele fez a passagem, a transição da presidência, nomeou os comandantes militares do atual governo. Na live de 30 de dezembro, ele foi enfático em defender o respeito às leis e à Constituição", concluiu.

Segundo dia do julgamento

A Primeira Turma do STF ouve, nesta quarta (3), as defesas de Jair Bolsonaro (PL) e de outros três envolvidos no "núcleo 1" da trama golpista para romper a ordem democrática no Brasil após as eleições de 2022. Nessa terça, primeiro dia do julgamento, foram ouvidos advogados de quatro dos oito réus.

A sessão foi retomada às 9 horas, com a manifestação da defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI. Na sequência, falam a defesa do ex-presidente Bolsonaro, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e de Walter Braga Netto, general da reserva, candidato a vice-presidente na chapa de 2022.

Quem são os réus do 'núcleo 1' da tentativa de golpe?

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier Santos (almirante), ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno (general da reserva), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
  6. Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
  7. Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  8. Walter Braga Netto (general da reserva), candidato a vice-presidente na chapa de 2022 e ex-ministro de Bolsonaro.

Eles respondem por quais crimes?

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Tentativa de golpe de Estado;
  • Participação em organização criminosa armada;
  • Dano qualificado;
  • Deterioração de patrimônio tombado.
