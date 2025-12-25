A equação que Camilo tratará com Lula sobre a eleição no Ceará

Uma declaração aparentemente despretensiosa do presidente Lula, no último dia 18 de dezembro, acendeu o alerta entre aliados e adversários no Ceará: “Vou sentar com Camilo”. A frase rapidamente ganhou peso nos bastidores. E não à toa. Trata-se da sinalização mais explícita até aqui de que o comando nacional do PT está atento ao cenário eleitoral do Estado, especialmente diante do nome de Ciro Gomes (PSDB), que, citado como como pré-candidato ao governo em 2026, tem crescido em repercussão.

O interlocutor direto de Lula será o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), principal fiador da eleição de Elmano de Freitas ao governo em 2022 e nome central da articulação petista no Estado. O encontro deve ocorrer no início de 2026, mas já é alvo de intensas especulações.

Camilo e a “missão” presidencial

A declaração de Lula se somou a outro fato recente. Embora Camilo reitere publicamente apoio à reeleição de Elmano, afirmando que o aliado “faz um grande governo” e “tem direito à reeleição”, ele não descarta completamente o cenário de voltar ao jogo estadual. Em entrevista ao jornal O Globo, Camilo reforçou o respaldo a Elmano, mas deixou escapar a ressalva: “A política é dinâmica”.

Na prática, a declaração abriu espaço para que aliados e adversários continuem ventilando a possibilidade de que Camilo, caso instado diretamente por Lula, aceite disputar novamente o Palácio da Abolição.

Elmano articula a reeleição

Enquanto isso, o governador Elmano de Freitas trabalha para consolidar sua posição. Nos bastidores, interlocutores do governo estadual reconhecem que, com Ciro no páreo, há disputa ao governo. Mesmo assim, apostam que Elmano chegará bem para a eleição.

O governador tem ampliado entregas de obras e programas sociais, e articula alianças regionais mirando um palanque sólido em 2026.