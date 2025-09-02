Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

No julgamento de Bolsonaro, defesa de Mauro Cid diz que militar não foi coagido pela PF e por Moraes

A defesa pontuou que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro não tinha conhecimento dos planos da suposta tentativa de golpe

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
PontoPoder
Foto do advogado Jair Alves, da defesa e Mauro Cid
Legenda: O advogado de defesa Jair Alves foi o primeiro a falar no retorno do julgamento
Foto: Luiz Silveira/STF

A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), e um dos oito réus na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, afirmou durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (2) que o militar não sabia dos planos do golpe e não foi coagido pela Polícia Federal (PF) nem pelo ministro Alexandre de Moraes durante a delação premiada. O advogado Jair Alves Pereira foi o primeiro a falar à tarde, quando a sessão retornou. 

Alves disse que as outras defesas vão acusar Cid de ter sido coagido, e, que, por isso, era importante reforçar a validade da colaboração premiada. Ele citou que essas acusações ocorrem por conta de um vazamento publicado na revista Veja.

Nos áudios, Cid estaria falando que tinha discordâncias com o delegado da PF. "Isso não é coação. Ele só está reclamando da posição do delegado, e isso é direito dele", pontuou o advogado. 

Acompanhe ao vivo a primeira sessão do julgamento de Bolsonaro:

Veja também

teaser image
PontoPoder

Defesa de réus busca minimizar participação, mas crimes são inegáveis, diz Gonet

teaser image
PontoPoder

Ex-ministro de Bolsonaro, cearense é o único réu do 'núcleo 1' presente em julgamento no STF

teaser image
PontoPoder

STF não aceitará 'coação' ou 'obstrução' da Justiça, diz Moraes no julgamento de Bolsonaro

teaser image
PontoPoder

Quanto tempo deve durar o julgamento de Jair Bolsonaro? Veja datas previstas pelo STF

'Ele falou tudo que sabia' 

Jair ainda pontuou que Cid "falou tudo que sabia" nos depoimentos de colaboração premiada, e que ele não tinha conhecimento dos planos do suposto golpe

"Ele [Mauro Cid] falou tudo que sabia, e falar tudo que sabe, e praticar tudo que se sabia é diferente. A vida segue dele seguia fora da ajudância de ordem, e ser ajudante só atrapalhou a vida dele.  Ele não confessou nada porque não tinha conhecimento do Punhal Verde Amarelo. Não fazia parte de grupos, ele só recebeu um arquivo. Ele não tinha conhecimento dos planos", declarou a defesa. 

Também da equipe de Mauro Cid, o advogado Cezar Roberto Bittencourt disse que não há provas concretas contra Cid e "não há uma linha que demonstra a intenção de Mauro Cid em subverter o regime atual vigente". 

Ele falou ainda que Mauro só tinha "presença física e institucional" por seu trabalho com o ex-presidente Bolsonaro: "Isso não é crime, nem aqui e nem na China". 

Assuntos Relacionados
Foto de ministra Cármen Lúcia durante julgando do núcleo 1 do golpe no STF
PontoPoder

Cármen Lúcia rebate advogado de Ramagem: 'Sabe a distinção entre voto auditável e impresso?'

Ministra do STF defendeu a urnas e o processo eleitoral, que foi amplamente atacado no contexto da suposta tentativa de golpe de Estado

Matheus Facundo
Há 21 minutos
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Alece aprova criação de cargos na Secretaria de Saúde e recursos para o Hospital da PM no Ceará

Matérias do Executivo tramitaram em regime de urgência na Assembleia Legislativa, mas sofreram pedidos de vistas nas comissões

Marcos Moreira
Há 1 hora
Foto do advogado Jair Alves, da defesa e Mauro Cid
PontoPoder

No julgamento de Bolsonaro, defesa de Mauro Cid diz que militar não foi coagido pela PF e por Moraes

A defesa pontuou que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro não tinha conhecimento dos planos da suposta tentativa de golpe

Matheus Facundo
Há 2 horas
Tasso e vereadores de Fortaleza
PontoPoder

Tasso Jereissati reúne oposicionistas de Fortaleza e discute cenário de 2026

Participantes debateram possibilidades de articulações visando participação no pleito

Bruno Leite
02 de Setembro de 2025
Foto de Júlia Ionele, que morreu no último domingo (31)
PontoPoder

Alece e Câmara de Fortaleza fazem minuto de silêncio pela morte da jornalista Júlia Ionele

Profissional compunha equipe do gabinete da senadora Augusta Brito (PT)

Bruno Leite e Marcos Moreira
02 de Setembro de 2025
Paulo Gonet discursa no STF
PontoPoder

Defesa de réus busca minimizar participação, mas crimes são inegáveis, diz Gonet

O procurador-geral da República foi o terceiro orador da sessão que se iniciou nesta terça (2) para julgar os envolvidos no "núcleo 1" da trama golpista

Luana Severo
02 de Setembro de 2025
Lula com a cabeça encostada na de Mino Carta e os olhos fechados
PontoPoder

Lula homenageia Mino Carta em texto emocionado: 'Fez história no jornalismo brasileiro'

Presidente decretou luto oficial em memória do jornalista

Redação
02 de Setembro de 2025
Foto de ônibus do transporte coletivo de Fortaleza, que poderá ter a gratuidade de idosos ampliada para 60 anos
PontoPoder

Proposta na CMFor quer ampliar gratuidade de idosos no transporte público de Fortaleza para 60 anos

Pessoas com 65 anos já são isentas da tarifa na Capital, mas possibilidade de ampliação está prevista no Estatuto do Idoso

Bruno Leite
02 de Setembro de 2025
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira sentado no STF. ao lado dele, dois homens. ele tem uma tala no braço
PontoPoder

Ex-ministro de Bolsonaro, cearense é o único réu do 'núcleo 1' presente em julgamento no STF

Paulo Sérgio Nogueira é um dos oito réus na ação penal

Mariana Lazari e Luana Severo
02 de Setembro de 2025
Homem sério em uma reunião ou evento formal, com perfil concentrado e expressão pensativa, vestindo terno e gravata, ao fundo desfocado.
PontoPoder

Quanto tempo deve durar o julgamento de Jair Bolsonaro? Veja datas previstas pelo STF

Nessa terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento, iniciou julgamento lendo relatório com os principais pontos do caso

Redação
02 de Setembro de 2025
Alexandre de Moraes discursa no plenário do STF
PontoPoder

STF não aceitará 'coação' ou 'obstrução' da Justiça, diz Moraes no julgamento de Bolsonaro

O ministro é o relator do processo que imputa ao ex-presidente da República o crime de liderar organização criminosa que tentou abolir o Estado Democrático de Direito

Luana Severo
02 de Setembro de 2025
Imagem mostra Flávio Dino, ministro do STF hostilizado por mulher em voo no Maranhão
PontoPoder

Flávio Dino é hostilizado por mulher durante voo: 'Este avião está contaminado'

Ministro do STF aguardava aeronave decolar com destino a Brasília (DF)

Redação
02 de Setembro de 2025
Entorno do STF
PontoPoder

STF tem segurança reforçada com drones e cães farejadores para julgamento de Bolsonaro

Estão proibidos nas proximidades aglomerações que caracterizem manifestações e qualquer tipo de acampamento

Redação e Agência Brasil
02 de Setembro de 2025
Imagem de Alexandre de Moraes, sério no STF, segurando documentos importantes durante uma audiência da Primeira Turma, visual com fundo neutro e cadeira marrom, ilustra ambulatório montado para julgamento do Bolsonaro
PontoPoder

STF tem ambulatório médico disponível durante julgamento de Bolsonaro

Com cilindro de oxigênio, maca e cadeiras, o posto de atendimento está instalado do lado de fora da sala de sessões da Primeira Turma

Redação
02 de Setembro de 2025
jair bolsonaro chegando para depoimento na 1 turma do STF. ao lado dele, sentado, de costas, está augusto heleno.
PontoPoder

Veja resumo de como foi 1º dia de julgamento de Bolsonaro no STF

Ex-presidente é considerado principal nome do chamado "núcleo 1" da tentativa de golpe de estado

Luana Severo, Mariana Lazari e Matheus Facundo
02 de Setembro de 2025
Bolsonaro gesticula com as mãos para o alto durante entrevista coletiva
PontoPoder

Guia Completo: o que está em jogo no julgamento de Bolsonaro?

Além de Bolsonaro, outros sete réus serão julgados nesta fase do caso

Igor Cavalcante
02 de Setembro de 2025
Bolsonaro que terá seu julgamento no STF na terça (02)
PontoPoder

Bolsonaro não comparecerá ao STF para fase final de seu julgamento, diz defesa

Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão. Ele afirma ser inocente e diz ser um perseguido político

Redação e AFP
01 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro de perfil em interrogatório no STF antes do julgamento
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro no STF: saiba quem é quem entre ministros e réus

O "núcleo 1" da tentativa de golpe de Estado no Brasil será julgado a partir desta terça-feira (2)

Luana Severo
01 de Setembro de 2025
Bolsonaro
PontoPoder

Saiba que horas começa o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, nesta terça-feira (2)

Ao todo, serão cinco dias de julgamento do Núcleo 1

Redação
01 de Setembro de 2025
Dois homens posam sorridentes lado a lado em frente a um fundo branco com estruturas pretas. Eles vestem camisetas comemorativas brancas com estampa colorida e a inscrição
PontoPoder

Votos de vereadores em Acarape (CE) serão recontados após cassações por fraude à cota de gênero

PT perdeu as duas vagas conquistadas na Câmara de Acarape em 2024

Ingrid Campos
01 de Setembro de 2025