Quanto tempo deve durar o julgamento de Jair Bolsonaro? Veja datas previstas pelo STF

O julgamento de Jair Messias Bolsonaro iniciou na manhã desta terça-feira (2), em Brasília, e deve seguir até o próximo dia 12 de setembro, conforme previsão do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente e mais sete réus integram o chamado "núcleo crítico" ou "núcleo 1" da denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado.

Quanto dura cada passo do julgamento?

A primeira sessão foi aberta pelo presidente do Supremo, ministro Carlos Zanin, pouco depois das 9h desta terça. Em seguida, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, iniciou a leitura do relatório com os principais pontos da acusação e da defesa, como a identificação dos réus e a descrição dos fatos. O primeiro dia do julgamento termina às 19h.

Nesta quarta-feira (3), ocorrerão as fases de sustentação oral, em que ambas as equipes de acusação e a defesa deverão se manifestar, durante uma hora cada, a favor ou contra os acusados.

Passadas as sustentações, os cinco ministros da primeira turma do STF, responsáveis pelo julgamento, terão dois dias, entre 9 e 10 de setembro, para apresentarem os votos. Por ser o relator, Moraes será o primeiro a votar, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, ministra Cármen Lúcia e, por fim, o ministro Cristiano Zanin.

A sentença deve ser dada na próxima sexta-feira (12) e lida pelo relator do processo, Alexandre de Moraes. A decisão de condenação ou absolvição dos réus será tomada por maioria de votos.

Horários das sessões

2 de setembro (terça) – 9h às 12h/ 14h às 19h

3 de setembro (quarta) – 9h às 12h

9 de setembro (terça) – 9h às 12h/ 14h às 19h

10 de setembro (quarta) – 9h às 12h

12 de setembro (sexta) – 9h às 12h/ 14h às 19h

Integrantes do 'Núcleo Crítico'

Alexandre Ramagem , deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;

, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência; Almir Garnier Santos , almirante e ex-comandante da Marinha;

, almirante e ex-comandante da Marinha; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça;

, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno , general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Jair Bolsonaro , ex-presidente da República;

, ex-presidente da República; Mauro Cid , tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira , general e ex-ministro da Defesa;

, general e ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Os integrantes respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e privacidade de patrimônio tombado.