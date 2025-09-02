Diário do Nordeste
Ao vivo: acompanhe julgamento de Bolsonaro no STF

Julgamento começa às 9 horas. Ex-presidente é considerado principal nome do chamado "núcleo 1" da tentativa de golpe de estado

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:03)
PontoPoder
jair bolsonaro chegando para depoimento na 1 turma do STF. ao lado dele, sentado, de costas, está augusto heleno.
Legenda: Bolsonaro e os outros integrantes do chamado núcleo 1 começam a ser julgados nesta terça-feira (2) pelo STF
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O julgamento do chamado "núcleo 1" da tentativa de golpe de estado começa nesta terça-feira (2), na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O grupo de oito acusados tem como principal nome o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). É a primeira vez que um ex-presidente é julgado pela mais alta corte do País por uma tentativa de golpe.

As sessões serão transmitidas ao vivo pelos canais oficiais do STF. A primeira sessão começa às 9h.

Acompanhe ao vivo a primeira sessão do julgamento de Bolsonaro:

PontoPoder

Guia Completo: O que está em jogo no julgamento de Bolsonaro?

PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro no STF: saiba quem é quem entre ministros e réus

PontoPoder

Entenda o passo a passo de como o STF julgará Bolsonaro

Julgamento no STF

A ação penal (AP 2668) foi aberta depois de o STF aceitar denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Trinta e um acusados se tornaram réus e foram divididos em quatro núcleos - o "núcleo 1", do qual Bolsonaro faz parte, é considerado o principal na articulação golpista. É ele que começa a ser julgado nesta terça.

Os réus do “núcleo 1”

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier Santos (almirante), ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno (general da reserva), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
  • Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
  • Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto (general da reserva), candidato a vice-presidente na chapa de 2022 e ex-ministro de Bolsonaro.

O grupo responde por cinco crimes:

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Tentativa de golpe de Estado;
  • Participação em organização criminosa armada;
  • Dano qualificado;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Quem vai julgar

O STF tem duas turmas, cada uma tem cinco ministros e é presidida pelo mais antigo entre os membros, durante um ano. A turma que julgará o "núcleo 1" da trama golpista é composta pelos ministros: Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Moraes é o relator do caso e dará início à sessão, com a leitura do relatório. Na sequência, o responsável pela acusação, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fará sua manifestação. As defesas falam na sequência, com uma hora destinada para cada uma delas.

Depois de todas as manifestações, Alexandre de Moraes dará seu voto pela condenação ou pela absolvição dos réus. Em seguida, votam, na ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A decisão pela absolvição ou pela condenação é tomada por maioria de votos.

