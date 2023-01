Acampamento na 10ª Região Militar em Fortaleza começa a ser desmontado

O acampamento em frente à 10ª Região Militar, em Fortaleza, começou a ser desmontado no fim da manhã desta segunda-feira (9), informou o Exército. Em nota, o comando informou que "conversou com as lideranças" e as estruturas estão sendo desmontadas pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ação obedece à decisão judicial proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou a remoção de todos os acampamentos no País em até 24 horas.

As forças de Segurança do Estado também estão acompanhando a movimentação na Praça Pedro II, localizada em frente à 10ª Região Militar, no Centro. Por enquanto, não há informações sobre resistência por parte dos acampados.

O governador Elmano de Freitas (PT) esteve reunido, no início da manhã, com a Secretaria da Segurança, o Comando da Polícia Militar e a Casa Civil para tratar da retirada. Ele já havia falado que o acampamento seria retirado por não poder permanecer.

Elmano também afirmou acreditar que a situação transcorreria de forma "tranquila" e que a retirada seria "conversada". Por isso, considerava que não haveria necessidade de prisões, como ocorreu em Brasília após a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF, nesse domingo (8).