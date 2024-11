Proposta de Orçamento 2025 será debatido em audiência pública na Alece nesta quinta (21)

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do Ceará para 2025 será debatida, nesta quinta-feira (21), em audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A estimativa do projeto é de Orçamento de R$ 41,3 bilhões para o Ceará em 2025.

A proposta — que deve ser votada até o final do ano legislativo, em dezembro — iniciou a tramitação no final outubro e está sob análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, responsável pela realização da audiência.

O debate acontecerá no Complexo de Comissões da Alece, a partir das 16 horas.

A PLOA estima as receitas e fixa as despesas do Governo do Ceará para 2025, prevendo gastos com pessoal, com a manutenção e funcionamento da máquina pública, com o pagamento de dívida, além dos investimentos para o próximo ano.

Segundo a mensagem enviada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a proposta orçamentária é de R$ 41,3 bilhões, sendo destinado R$ 27 bi para o Orçamento Fiscal; R$ 13,6 bilhões para o Orçamento da Seguridade Social e R$ 700 milhões para as estatais do Estado, por exemplo.

Gastos com pessoal deve girar em torno de R$ 20,7 bilhões, enquanto devem ser destinados R$ 2,6 bi para o pagamento de amortização e juros da dívida pública. Quanto aos investimentos, a PLOA reserva R$ 3,6 bi para 2025.