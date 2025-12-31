Moraes nega pedido de Bolsonaro para receber visita de sogro durante internação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de Jair Bolsonaro (PL) para receber o sogro, Vicente Reinaldo, no hospital DF Star, em Brasília, onde está internado para realização de procedimentos cirúrgicos. A decisão foi confirmada na manhã desta quarta-feira (31).

Na terça-feira (30), a defesa de Bolsonaro protocolou uma solicitação pela visita do pai da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. No entanto, Moraes negou o pedido por entender que o ex-presidente encontra-se em “regime excepcional de custódia” e não deve receber visitas extras.

“Diante das circunstâncias excepcionais da internação hospitalar, da necessidade de garantir a segurança e a disciplina, indefiro o pedido formulado”, pontuou o ministro do STF.

Na semana passada, o ex-presidente foi autorizado por Alexandre de Moraes a deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para passar pelas cirurgias. O político cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado.

Veja também PontoPoder Bolsonaro volta a centro cirúrgico após crise PontoPoder Bolsonaro faz nova endoscopia e pode ter alta na quinta-feira (1°)

Na mesma decisão, o ministro já havia autorizado as visitas de todos os cinco filhos do ex-presidente, desde que observadas as regras gerais estabelecidas pelo hospital. Além disso, Michelle pode permanecer na unidade como acompanhante durante todo o período de internação.

ESTADO DE SAÚDE

Jair Bolsonaro passou por uma nova endoscopia na manhã desta quarta-feira (31). De acordo com a equipe médica, o quadro dele segue estável.

Além das crises de soluço persistente, Bolsonaro teve picos de hipertensão nos últimos dias. A previsão é que ele tenha alta nesta quinta-feira (1º).

Dentre os procedimentos realizados nas últimas horas, o ex-presidente passou por um bloqueio do nervo frênico direito, na tentativa de controlar os soluços.

Internado desde o dia 24 de dezembro, Bolsonaro já passou por dois outros procedimentos cirúrgicos na última semana: uma correção de hérnia inguinal na quinta-feira (25) e o primeiro bloqueio nervoso no sábado (27).