Bolsonaro faz nova endoscopia e pode ter alta na quinta-feira (1°)
O político passou por três procedimentos nos últimos dias.
O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma nova endoscopia na manhã desta quarta-feira (31). De acordo com a equipe médica que o acompanha, o quadro dele segue estável.
Além das crises de soluço persistente, Bolsonaro teve picos de hipertensão nos últimos dias. A previsão é que ele tenha alta nesta quinta-feira (1º).
Enquanto isso, o político segue hospitalizado no DF Star, tendo passado nos últimos dias por três procedimentos.
INTERNAÇÃO AUTORIZADA
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a internação de Bolsonaro, que atualmente cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.
Dentre os procedimentos realizados nas últimas horas, o ex-presidente passou por um bloqueio do nervo frênico direito, na tentativa de controlar os soluços.
Histórico de internação
Internado desde o dia 24 de dezembro, Bolsonaro já passou por dois outros procedimentos cirúrgicos na última semana: uma correção de hérnia inguinal na quinta-feira (25) e o primeiro bloqueio nervoso no sábado (27).
A equipe médica realiza o acompanhamento diário para avaliar a eficácia das intervenções no controle dos soluços.