Bolsonaro faz nova endoscopia e pode ter alta na quinta-feira (1°)

O político passou por três procedimentos nos últimos dias.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
bolsonaro acenando, ex-presidente.
Legenda: Bolsonaro está internado há quase uma semana.
Foto: Sergio Lima/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma nova endoscopia na manhã desta quarta-feira (31). De acordo com a equipe médica que o acompanha, o quadro dele segue estável.

Além das crises de soluço persistente, Bolsonaro teve picos de hipertensão nos últimos dias. A previsão é que ele tenha alta nesta quinta-feira (1º).

Enquanto isso, o político segue hospitalizado no DF Star, tendo passado nos últimos dias por três procedimentos.

INTERNAÇÃO AUTORIZADA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a internação de Bolsonaro, que atualmente cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

Dentre os procedimentos realizados nas últimas horas, o ex-presidente passou por um bloqueio do nervo frênico direito, na tentativa de controlar os soluços.

Histórico de internação

Internado desde o dia 24 de dezembro, Bolsonaro já passou por dois outros procedimentos cirúrgicos na última semana: uma correção de hérnia inguinal na quinta-feira (25) e o primeiro bloqueio nervoso no sábado (27).

A equipe médica realiza o acompanhamento diário para avaliar a eficácia das intervenções no controle dos soluços.

