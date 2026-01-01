Fortaleza e outras capitais têm aumento da tarifa de ônibus em 2026

A partir desta quinta-feira, 1º de janeiro, pelo menos três capitais brasileiras amanheceram com a passagem de transportes coletivos mais cara, inclusive Fortaleza. Além da capital cearense, Belo Horizonte (MG) e Florianópolis (SC) também tiveram aumento a partir de hoje.

Já nos próximos dias, a lista aumenta: no domingo (4), novo valor passa a valer no Rio de Janeiro e, na terça (6), é a vez de São Paulo.

Em Fortaleza, a passagem dos ônibus e veículos de transporte complementar passa a ser de R$ 5,40. Antes, o valor era de R$ 4,50. No anúncio, em novembro de 2025, foi garantido que a tarifa estudantil seguiria a R$ 1,50.

Além da manutenção do preço da meia-passagem, o Passe Livre Estudantil, que garante duas passagens gratuitas para estudantes em dias letivos, segue em vigor.

Aumentos em outras capitais

Belo Horizonte

O aumento afetou linhas de ônibus e também o serviço suplementar, à exceção das chamadas linhas do serviço social, que atendem vilas e favelas e seguem gratuitas.

O valor da tarifa principal (referente às linhas diametrais, radiais, troncais, perimetrais e semi-expressas) aumentou 8,6% nesta quinta (1º), indo de R$ 5,75 para R$ 6,25.

Já nas linhas circulares e alimentadoras, a passagem foi de R$ 5,50 para R$ 6,00. No serviço suplementar de transporte público, os aumentos foram: de R$ 5,50 para R$ 6,00 no grupo 1; de R$ 5,75 para R$ 6,25 no grupo 2; e de R$ 2,75 para R$ 3,00 no grupo 3.

Florianópolis

A mudança de preços foi acompanhada de outra alteração estrutural: o sistema de transporte público da capital catarinense não aceitará mais dinheiro físico a partir de segunda (5).

Quem for pagar a passagem de ônibus paga via QR Code deixa de desembolsar R$ 6,90 e passa a pagar R$ 7,70. No Cartão Cidadão, o valor sobe para R$ 6,20 e o bilhete das linhas executivas foi de R$ 18 para R$ 20.

Rio de Janeiro

A passagem dos ônibus, VLTs, BRTs e outros veículos do transporte municipal irão aumentar no domingo (4) de R$ 4,70 para R$ 5.

São Paulo

As tarifas municipais de ônibus de São Paulo e a tarifa básica do sistema metroviário da Região Metropolitana terão aumento no valor a partir de terça (6).

Na capital, a passagem de ônibus passa de R$ 5,00 para R$ 5,30. Na Grande São Paulo, as tarifas de metrô, trens da CPTM e Viamobilidade vão de R$ 5,20 para R$ 5,40.