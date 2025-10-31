Diário do Nordeste
Pessoas aguardando ônibus em terminal.

Ceará

Em meio a crise de ônibus em Fortaleza, empresas avaliam se usarão crédito para renovar a frota

45 coletivos poderão ser comprados, mas companhias de transporte temem dívidas.

Gabriela Custódio 14 de Outubro de 2025
Duas motocicletas com condutores e passageiros de capacete em movimento rápido na rua. Fundo borrado para criar efeito de velocidade (panning).

Ceará

Como o aumento de motos redesenha o trânsito de Fortaleza?

Além das faixas azuis, capital cearense tenta outras medidas para acompanhar crescimento, e especialistas discutem real eficácia

Clarice Nascimento 13 de Outubro de 2025
Uma fotografia captura pessoas em uma parada de ônibus em Fortaleza. Três indivíduos estão próximos à calçada, aguardando ou sinalizando. No primeiro plano, uma mulher de blusa amarela e cabelo preso estende o braço, apontando para o ônibus que se aproxima. Um homem de camisa azul e uma mulher de blusa preta estão ao lado dela, de costas. O ônibus, de cor azul-clara, está no centro da imagem e tem o letreiro digital exibindo o número da linha e o destino:

Ceará

Atrasos e ‘queima de paradas’ são as principais reclamações sobre ônibus de Fortaleza em 2025

Usuários realizaram 580 ligações para reclamar do intervalo irregular dos coletivos, incluindo a antecipação excessiva

Clarice Nascimento 10 de Outubro de 2025
Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro na Câmara Municipal de Fortaleza, na tribuna da Casa Legislativa

PontoPoder

Líder de Evandro dá crise no transporte como sanada e não descarta reajuste de incentivo ou tarifa

Bruno Mesquita (PSD) afirmou que data-base para conclusão da negociação com empresas é novembro

Bruno Leite 07 de Outubro de 2025
Foto mostra Antônio Cambraia durante pronunciamento em sessão solene da Assembleia Legislativa

PontoPoder

Oposição da Alece recebe ex-prefeito que sucedeu Juraci Magalhães para debater crise dos ônibus

Antônio Cambraia era secretário de finanças na época da instalação dos primeiros terminais da Capital

Marcos Moreira 06 de Outubro de 2025
Imagem de passageiros em terminal de ônibus em Fortaleza

Negócios

Veja 6 soluções econômicas para enfrentar a crise do transporte público em Fortaleza

Empresas anunciaram suspensão e redução de linhas para conter 'desequilíbrio financeiro'

Letícia do Vale e Mariana Lemos 01 de Outubro de 2025
Imagem mostra ônibus de transporte público da Prefeitura de Fortaleza estacionado em terminal, com detalhes visíveis na lateral e fundo de céu com nuvens.

Ceará

'Nos pegou de surpresa', diz presidente da Etufor sobre suspensão de linhas de ônibus

Sindiônibus anunciou, nesta segunda-feira (29), mais de 50 alterações nas linhas do sistema de transporte coletivo de Fortaleza

Carol Melo 29 de Setembro de 2025
Imagem mostra homem entrando no ônibus da prefeitura de Fortaleza, Ceará, em uma parada de transporte público, durante o dia, com estrutura metálica no teto.

Ceará

29 linhas de ônibus têm frotas reduzidas em Fortaleza

Mudança se soma ao anúncio sobre outras 25 rotas do transporte público que foram suspensas na Capital

Carol Melo 29 de Setembro de 2025
Aviso de obra em avenida, indicando trecho em obras de 1,8 km, com motociclistas passando pelo local, sinalizando atenção e cuidado ao dirigir.

Ceará

Avenida Alberto Craveiro tem interdições para obras a partir desta quarta-feira (17)

Bloqueio faz parte dos trabalhos para construção da nova linha do VLT Aeroporto-Castelão

Redação 17 de Setembro de 2025
Foto de ônibus do transporte coletivo de Fortaleza, que poderá ter a gratuidade de idosos ampliada para 60 anos

PontoPoder

Proposta na CMFor quer ampliar gratuidade de idosos no transporte público de Fortaleza para 60 anos

Pessoas com 65 anos já são isentas da tarifa na Capital, mas possibilidade de ampliação está prevista no Estatuto do Idoso

Bruno Leite 02 de Setembro de 2025
