45 coletivos poderão ser comprados, mas companhias de transporte temem dívidas.
Além das faixas azuis, capital cearense tenta outras medidas para acompanhar crescimento, e especialistas discutem real eficácia
Usuários realizaram 580 ligações para reclamar do intervalo irregular dos coletivos, incluindo a antecipação excessiva
Bruno Mesquita (PSD) afirmou que data-base para conclusão da negociação com empresas é novembro
Antônio Cambraia era secretário de finanças na época da instalação dos primeiros terminais da Capital
Empresas anunciaram suspensão e redução de linhas para conter 'desequilíbrio financeiro'
Sindiônibus anunciou, nesta segunda-feira (29), mais de 50 alterações nas linhas do sistema de transporte coletivo de Fortaleza
Mudança se soma ao anúncio sobre outras 25 rotas do transporte público que foram suspensas na Capital
Bloqueio faz parte dos trabalhos para construção da nova linha do VLT Aeroporto-Castelão
Pessoas com 65 anos já são isentas da tarifa na Capital, mas possibilidade de ampliação está prevista no Estatuto do Idoso