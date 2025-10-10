Atrasos e ‘queima de paradas’ são as principais reclamações sobre ônibus de Fortaleza em 2025

Na parada de ônibus da Avenida Desembargador Moreira, a corretora Patrícia Silva espera com o filho pela linha 680 José Walter / Cidade Jardim / Papicu, com direção ao bairro onde moram. Ela relata que, constantemente, os coletivos demoram mais do que o previsto e isso acaba atrasando sua rotina.

“O 680 tem dois [veículos] e acontece muito de demorar bastante a chegar. É um longo atraso e quando vem, vem os dois. Isso desorganiza os horários e a demanda acaba sendo maior. O primeiro acaba ficando mais cheio e o segundo, às vezes, vem um pouco mais vazio”, afirma.

Atrasos ou antecipação excessiva dos veículos e desrespeito ao sinal nas paradas são as principais reclamações dos passageiros de ônibus na capital cearense. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), solicitados pelo Diário do Nordeste.

Entre janeiro e setembro de 2025, foram 2.599 ligações de reclamação realizadas, sendo 580 delas contestações referentes a intervalo irregular dos ônibus. Ou seja, quando os veículos se atrasam para chegar nas paradas ou passam muito antes do horário previsto.

Essas situações acabam prejudicando quem se programa para sair de casa utilizando, por exemplo, o aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, como Patrícia. “Eu uso muito o aplicativo, principalmente por conta da linha do bairro, que mostra que daqui a 7 minutos vem. A gente chega lá e passa os 7, passa 10, até 15 minutos e o ônibus não chega. Isso acaba atrasando a vida”, relata.

Na sequência, ficam as reclamações de ‘queima de paradas’, quando os motoristas não param no ponto de ônibus no momento do embarque, com 459 registros no período. Caso que aconteceu com o estudante de Direito, Lael Teixeira, de 24 anos. Ele e a namorada aguardavam um ônibus com direção ao Dragão do Mar, quando o coletivo passou da parada que aguardavam.

“Isso acontece mais raramente, percebo muitas vezes que os motoristas até aguardam a gente correr até o ponto, mas nesse dia eu perdi um momento de lazer e tive que gastar com um carro de aplicativo”, afirma.

Considerando ao ano de 2024, o intervalo irregular dos veículos liderou as reclamações, com 1.120 registros, seguidos de passageiros reclamando de embarque ou desembarque ocorrido de maneira irregular, ou incompleta, com 714 registros. Ao todo, o ano passado registrou 12.220 ligações, sendo 42% de contestações (5.132).