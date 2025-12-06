Diário do Nordeste
Provas discursivas de concurso federal reúnem 1.545 candidatos no CE

Segundo exame do Concurso Público Nacional Unificado acontece neste domingo (7).

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Na imagem, mão preenchendo um gabarito de múltipla escolha com uma caneta esferográfica. Muitos círculos de resposta já estão preenchidos.
Legenda: Logística do concurso contará com fiscais, aplicadores e equipes de apoio, além de monitoramento nacional.
Foto: xm4tx/Shutterstock.

Milhares de candidatos se dedicarão, neste domingo (7), a fazer a segunda prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) no Ceará. De abrangência federal, o certame é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Serão 1.545 candidatos em solo cearense a prestar o concurso, convocados para a prova discursiva, o que representa 3,6% da participação nacional. Oito municípios sediarão a aplicação do exame: Caucaia, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro Do Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral.

O principal polo de aplicação é o Centro Universitário Fametro - Campus Carneiro Da Cunha, com 1.082 participantes. Por sua vez, o bloco mais concorrido é o Bloco 5, de Administração, com 492 candidatos.

O CPNU 2 representa oportunidade concreta de ingresso em cargos federais com lotação no Ceará. Há vaga específica para o estado para a função de Engenheiro Agrônomo no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

Ainda no Ceará, entre as pessoas classificadas para a etapa discursiva, 446 pertencem ao grupo de pessoas negras. A presença de pessoas indígenas representa 22 participantes do total. As pessoas quilombolas correspondem a 33 pessoas candidatas, enquanto as pessoas com deficiência totalizam 165 participantes.

Infraestrutura para aplicação das provas

Conforme o Governo Federal, uma rede de instituições de ensino foi preparada para viabilizar a realização das provas no Ceará. A intenção é garantir infraestrutura adequada, acessibilidade e segurança. 

A logística contará com fiscais, aplicadores e equipes de apoio, além do monitoramento nacional coordenado pelo MGI e pela Enap. Os órgãos acompanharão em tempo real a aplicação em todas as regiões do país. 

Na imagem, vista traseira de uma sala de aula ou exame com estudantes sentados em carteiras azuis, voltados para uma tela de projeção e um instrutor à frente.
Legenda: Previsão de divulgação das listas de classificação é 20 de fevereiro de 2026.
Foto: panitanphoto/Shutterstock.

Em todo o território nacional, forças de segurança do Estado estão apoiando a realização do CPNU 2, tanto no transporte das provas, como nos locais de realização.

Para candidatos com Nível Superior, as provas ocorrerão de 13h às 18h; para Nível Intermediário: das 13h às 16h30. Por sua vez, o fechamento dos portões acontece às 12h30, tudo de acordo com o horário de Brasília.

Itens necessários para a prova

Para a participação efetiva no concurso, é fundamental dispor de documento oficial com foto, físico ou digital; caneta esferográfica azul ou preta, de material transparente; e, quando necessário, documentos comprobatórios de uso de dispositivos médicos metálicos.

Recomenda-se levar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), embora não seja obrigatório.

Água em garrafa transparente e sem rótulo e lanches leves em embalagens transparentes e sem barulho são permitidos.

Aparelhos eletrônicos, relógios, papéis soltos, anotações, livros ou materiais de consulta, bonés, chapéus e gorros são proibidos. Bolsas e mochilas devem ser guardadas conforme instrução da fiscalização. Todos os itens proibidos devem ser lacrados no envelope de segurança, aberto somente após a saída definitiva do local.

A previsão de divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera), após as fases I a IV, é 20 de fevereiro de 2026.

