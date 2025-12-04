SVM vence quatro categorias do Prêmio Gandhi 2025
Jornalistas foram premiados em Fotojornalismo, Jornalismo Impresso Digital, Radiojornalismo e Telejornalismo.
O Sistema Verdes Mares foi premiado em quatro categorias do Prêmio Gandhi de Comunicação 2025. A cerimônia de entrega aconteceu na noite desta quinta-feira (4), na Universidade de Fortaleza.
O Diário do Nordeste foi premiado nas categorias Fotojornalismo e Jornalismo Impresso Digital. Enquanto a Rádio Verdinha FM foi premiada na categoria Radiojornalismo. Já a TV Verdes Mares levou dois prêmios na categoria Telejornalismo.
Uma das vencedoras foi a repórter Clarice Nascimento, que levou o 3º lugar na categoria Digital, com a série de reportagens “Microcefalia: dez anos depois”, que aborda os dilemas envolvendo a epidemia do vírus zika, entre 2015 e 2016.
“Esse foi o primeiro especial que eu fiz. Foi logo que eu entrei em DN Ceará. Então, estar recebendo esse primeiro prêmio, essa primeira conquista, com o primeiro especial, é surreal”, compartilha a repórter.
Com reportagem de Luana Barros, edição de Jessica Welma e Wagner Mendes e a infografia da Louise Dutra, o especial "Primeira Infância: os desafios para 'tirar do papel' políticas públicas para crianças no Ceará" foi agraciado com o segundo lugar da categoria Impresso Digital.
A Rádio Verdinha FM conquistou o 3º lugar na categoria Radiojornalismo com a produção "Especial Envelhecer em Movimento". Participaram do especial os jornalistas Mariana Lazari, Beatriz Irineu, Sofia Leite e Thiago Souza.
“No Especial Envelhecer em Movimento, a gente mostrou a importância de um projeto desenvolvido na UFC para comunidade, que consegue realizar atividades físicas e socializar, de forma gratuita. São especialmente idosos que encontram no projeto Movimente-se um espaço de vida, amizade e saúde”, contou a jornalista e editora do Diário do Nordeste, Mariana Lazari.
A fotógrafa Fabiane de Paula conquistou o 2º lugar na categoria Fotojornalismo com a produção "Reconhecimento da profissão de trancista deve gerar emprego e renda para mulheres no Ceará", publicada no Diário do Nordeste.
Já a TV Verdes Mares conquistou 1º e 3º lugares na categoria "Telejornalismo". O primeiro ficou com a reportagem “Soluções rápidas e pacíficas para os conflitos”, quanto o terceiro lugar foi do especial “25 anos do fechamento do manicômio de Sobral”.