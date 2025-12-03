Diário do Nordeste
Comerciantes do entorno do Dragão do Mar serão realocados e reclamam de mudanças

Com reforma da praça Almirante Saldanha, foodtrucks serão retirados. Secretária da Cultura, Luísa Cela informou que todos continuarão trabalhando, "mas de uma forma ordenada".

Escrito por
Nathália Paula Braga* e Milenna Murta* producaodiario@svm.com.br
Ceará
Mulheres ao lado do seu food truck Gabi Lanches decorado com imagens de hambúrgueres e lanches.
Legenda: Gabi Lanches é um dos mais famosos trailer de comidas instalados há anos no entorno do Dragão do Mar.
Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Quem circula pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema, se acostumou com os trailers e foodtrucks que fazem parte da paisagem e do dinamismo da Praça Almirante Saldanha, vizinha do centro cultural. Com a reforma da praça, o cenário pode estar prestes a mudar.

A reforma, iniciada em julho de 2024, tem previsão de entrega para janeiro de 2026. No local, estão sendo instalados mobiliários, paisagismos e intervenções urbanas. A expectativa é de que 250 mudas de árvores sejam colocadas na praça, que ainda terá reforço de iluminação, pinturas, lixeiras, academia ao ar livre e uma brinquedopraça. 

Nessa terça-feira (2), a Secretaria Regional 12 informou que o Código da Cidade de Fortaleza "determina que calçadas e praças devem permanecer desobstruídas para garantir a circulação de pedestres. Por isso, foodtrucks só podem funcionar em locais que respeitem as normas urbanísticas e de acessibilidade". (leia nota na íntegra abaixo)

A pasta ainda disse que "está realizando os levantamentos necessários para a realocação dos permissionários que atuam" na praça. A medida tem gerado descontentamento entre os comerciantes.

A secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, afirmou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, através da Regional 12, tem buscado soluções para o impasse. E adiantou: "Eles não vão ficar na praça". A Secult é a responsável pela reforma do espaço.

"Nós temos dialogado com os responsáveis pelos trailers, para encontrar uma solução de readequação para não impedi-los de trabalhar. Eles vão continuar trabalhando, ofertando alimentação, mas de uma forma ordenada, organizada e seguindo o regramento público", afirmou. "Eles tinham um prazo até ontem (segunda-feira) para sair", disse.

Luísa Cela disse que novas conversas ainda serão realizadas com os comerciantes. "A grande questão deles é que não querem sair aqui do entorno da praça, porque é onde eles estão há muito tempo e onde eles têm o público que consome".

Comerciantes foram informados sobre realocação

Segundo os vendedores, o primeiro contato sobre a mudança de local foi feito no dia 25 de novembro, quando o secretário Adams Gomes, titular da Regional 12, solicitou uma reunião.

No encontro, realizado no dia 27 de novembro, o secretário disse aos comerciantes que os 13 trailers instalados na praça Almirante Saldanha precisariam desocupar o local, segundo Maria Aparecida de Sousa Pedro, 48, proprietária do "Gabi Lanches". De acordo com ela, a orientação foi clara: a partir de 1º de dezembro, não seria mais permitida a presença dos trailers na praça.

Diante da determinação, os permissionários afirmam que receberam três opções de realocação sugeridas pela Prefeitura:

  • Ir para o Poço da Draga;
  • Ficar provisoriamente na Praça Cristo Redentor (ao lado do Teatro São José);
  • Ou escolher qualquer praça da Cidade para a qual desejassem se transferir.

Maria Aparecida está à frente do "Gabi Lanches" desde 2008. Ela conta ter recebido a notícia com espanto. Em caso de mudança, teme a falta de clientes. “O nosso público não é de outro local. Nosso público é do Dragão do Mar, é da noite das boates. Nós suprimos as boates”, afirma.

Ela ainda explica que o trailer é sua única fonte de renda. Ela trabalha às sextas, sábados, domingos e feriados, sempre das 17h às 5h. Em um fim de semana considerado bom, chega a faturar cerca de R$ 2 mil.

Vânia Gomes Ferreira, de 46 anos, responsável pelo "Vânia Lanches", mantém o comércio na Praça Almirante Saldanha desde 2007. Para ela, caso a obrigatoriedade de saída dos permissionários se concretize, não há alternativa possível: “Eu fecho o meu comércio. Começo tudo de novo”, afirma.

Segundo Vânia, a mudança para outro ponto inviabilizaria o negócio, que depende diretamente do fluxo de clientes da região do Dragão do Mar.

Sugestão dos permissionários

A imagem mostra um food truck na praça Almirante Saldanha.
Legenda: Ana Burguer e Açaí está na praça Almirante Saldanha há 22 anos.
Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal.

Para alguns comerciantes, a alternativa ideal seria que a Prefeitura reorganizasse os trailers dentro da própria Praça Almirante Saldanha, distribuindo-os melhor pelo espaço.

Outra sugestão, segundo os permissionários, seria retornar ao ponto onde todos trabalhavam antes da revitalização do entorno, dentro do estacionamento que existia na praça.

Maria Aparecida acrescenta ainda que, para muitos, uma solução viável seria realocá-los “ao lado da Porto Iracema das Artes”. Segundo ela, qualquer uma dessas opções “seria melhor do que sair da região onde está o nosso público”.

Ela disse ao Diário do Nordeste que os comerciantes foram contatados, na tarde dessa terça-feira (2), e foram convocados para uma nova reunião marcada para esta quarta-feira (3), na Regional 12.

Veja nota completa da Secretaria Regional

"A Secretaria Regional (SER) 12 informa que está realizando os levantamentos necessários para a realocação dos permissionários que atuam na Praça Almirante Saldanha, no bairro Praia de Iracema. A pasta deve se reunir novamente com os comerciantes ainda nesta semana para construir alternativas viáveis que garantam a continuidade do trabalho dos permissionários.

A pasta reforça o compromisso com um processo transparente e dialogado, respeitando a legislação municipal.

Vale reforçar que o Código da Cidade de Fortaleza (LC nº 270/2019) determina que calçadas e praças devem permanecer desobstruídas para garantir a circulação de pedestres. Por isso, food-trucks só podem funcionar em locais que respeitem as normas urbanísticas e de acessibilidade".

*Estagiárias sob supervisão dos jornalistas Felipe Mesquita e Mariana Lazari.

