Criança superdotada do CE se classifica em olimpíada nos EUA, e família faz vaquinha para viagem

Augusto, de 8 anos de idade, é aluno da rede pública municipal da cidade de Baturité.

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
(Atualizado às 13:46)
Ceará
Legenda: O estudante da rede municipal de Baturité, no Ceará, Augusto de Paula Bezerra é um aluno superdotado
Foto: Arquivo pessoal

Aos 8 anos, o estudante da rede municipal de Baturité, no Ceará, Augusto de Paula Bezerra conquistou a medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Ciências (Copernicus Natural Science) e garantiu classificação para a etapa internacional da Copernicus Global Round 2026, que será em janeiro, na cidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos. 

Augusto é superdotado, conforme já noticiado pelo Diário do Nordeste em 2022, em reportagem sobre a necessidade de inclusão escolar, e, aos 2 anos de idade, já sabia ler. Agora, a família busca recursos para garantir a presença do estudante na prestigiada competição que não oferece ajuda de custo para a participação. 

A presença de Augusto na Olimpíada Internacional Copernicus se junta a uma série de conquistas alcançadas por ele, com o apoio da escola e da família, o primeiro ano em que passou a disputar esse tipo de competição. Somente em 2025, o estudante já se destacou na Olimpíada de Linguagens (Apis), na Smeta Olympiads de English, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), na Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa (OBLI), no Torneio Brasileiro de Ciências e na Olimpíada de Tecnologia.

teaser image
Ceará

Quais os direitos na educação de crianças e jovens superdotados para a garantia da inclusão

teaser image
Ceará

Como diagnosticar crianças e jovens superdotados

teaser image
Ceará

'A criança com altas habilidades tem também suas fragilidades', diz pesquisadora sobre superdotação

A etapa internacional da competição reúne estudantes de vários países em provas de alto nível. Para a idade de Augusto, relata a mãe, Vaneuda Almeida de Paula, é liberada a participação na área de Ciências Naturais e ele irá ser avaliado em questões sobre química, física, biologia e astronomia. 

Desde 2025, Augusto é aluno da rede pública de Baturité, na Escola Municipal de Tempo Integral Eduardo Taveira, na zona rural de Baturité, onde a família tem um sítio. Antes, eles moravam em Fortaleza e a criança estudava em uma escola privada. 

A mudança para Baturité ocorreu, segundo a mãe, na tentativa de melhorar a qualidade de vida e ampliar a inclusão escolar de Augusto, já que, conforme mostrado pelo Diário do Nordeste, a condição de superdotação e altas habilidades, ao contrário do que os mitos e o imaginário costumam projetar, nem sempre garante apenas vantagens e conquistas. Muitas vezes, o percurso é marcado pela invisibilidade e solidão.

No caso de Augusto, desde muito pequeno ele apresentou características de superdotação, sobretudo, com o ritmo acelerado de aprendizagem, a capacidade diferenciada para resolver problemas e inquietações extremamente evoluídas para a idade. 

Vaneuda relata que, com a mudança, veio a busca para garantir inclusão e que na rede municipal ela encontrou uma unidade “preparada para receber o Augusto”. Na escola, ele está no 4º ano do fundamental, um pouco adiantado para a idade. “Fomos super acolhidos pela secretaria. Hoje ele estuda em uma escola pequenininha, mais afastada da cidade, acho que não tem nem 200 alunos, e realmente conseguiu ter o acolhimento que ele necessitava”, destaca. 

Legenda: Augusto aprendeu a ler aos 2 anos de idade
Foto: Arquivo pessoal

A inclusão, destaca a mãe, tem se refletido diretamente no desenvolvimento de Augusto. “Ele está sendo bem atendido e está conseguindo participar das olimpíadas. Quando ele está bem, tudo funciona. Ele estuda com crianças maiores, mas tem dado certo”, afirma. Na unidade, Augusto, que sabe falar e ler em inglês, além das aulas convencionais, também participa de atividades de música em um coral bilíngue, tem aulas de violino e, agora, será inserido nas aulas de capoeira.

O que é a superdotação?

A superdotação é um fenômeno multidimensional caracterizado por habilidades acima da média em uma ou mais áreas do conhecimento. Segundo o Ministério da Educação (MEC), estudantes com altas habilidades ou superdotação apresentam elevado potencial intelectual, acadêmico, de liderança, psicomotor e artístico, além de criatividade e forte envolvimento com a aprendizagem.

Conforme o Decreto 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, alunos superdotados ou que tenham altas habilidades, são público-alvo da política de educação especial, pois a mesma engloba: 

  • Estudantes com deficiência;
  • Estudantes com transtorno do espectro autista;
  • Estudantes com altas habilidades ou superdotação.

Pela lei, os estudantes com altas habilidades ou superdotação devem ter acesso ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), seja na rede pública ou privada, que nesse caso, é uma atividade pedagógica de natureza suplementar à escolarização. 

Na escola em que Augusto é matriculado, a diretora Rosane Maria Taveira Moreira afirma que no processo de acolhimento do aluno foi reiterado as práticas adotadas no recebimento de outros alunos neurodivergentes “com naturalidade, respeitando e reconhecendo suas necessidades”. 

Ela também pondera que: “nossa escola pública é nossa segunda casa. Embora seja modesta e compacta, é imensamente amorosa, proporcionando um ambiente saudável e prazeroso. Não é algo que se mede; é algo que se sente. Nosso aluno Augusto de Paulo está naturalmente incluído nesse processo, assim como os demais estudantes”. 

Sobre o percurso de Augusto, ela aponta que “tem sido muito positivo” e que ele “mantém um convívio saudável com os colegas e demonstra grande interesse em colaborar, especialmente nas aulas bilíngues”. Rosane também acrescenta: “em alguns momentos, apresenta um perfil mais reflexivo, ficando pensativo, o que também faz parte de sua forma de vivenciar o ambiente escolar”.

Arrecadação de recursos

A Copernicus Olympiad é uma prestigiada competição internacional, criada em 2020 por educadores com experiência internacional. Ela é organizada pela Eve & Ant LLC, uma plataforma educacional sediada nos Estados Unidos. 

Legenda: Augusto com os pais, Lima Júnior e Vaneuda Almeida de Paula
Foto: Arquivo pessoal

Na participação na Olimpíada Internacional de Ciências (Copernicus Natural Science), a prova foi feita por Augusto de modo online.  “Essa prova que é nacional é monitorada. A IA observa se tem barulho, se ele sai de frente da câmera, se os olhos podem ser detectados. Ele respondeu questões sobre ciências naturais”, explica a mãe. 

A etapa global é presencial e acontecerá dos dias 21 a 26 de janeiro de 2026 na cidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos. A mãe ressalta que o custo é bastante alto já que inclui passagem e hospedagem e, por ser criança, Augusto precisa ser acompanhado por algum responsável. 

Para isso, a família tem se mobilizado, inclusive nas redes sociais, para tentar arrecadar o valor para cobrir as despesas. Uma campanha de apoio foi iniciada para que Augusto possa representar o Ceará e o Brasil no exterior. 

Quem quiser contribuir pode enviar ajuda para a chave Pix: augustodepaulabezerra@gmail.com.

 

