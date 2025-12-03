No Ceará, Lula entrega carteiras do docente e mais de 400 notebooks a professores

Professores de todo o Brasil têm, agora, uma identificação própria para garantir acesso a benefícios culturais, comerciais e de lazer: a Carteira Nacional do Docente do Brasil (CNDB). O novo documento foi entregue a 3 mil cearenses pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (3), em cerimônia no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Além da CNDB, foram entregues mais de 400 vales-computadores aos docentes, complementando o pacote de “iniciativas para o desenvolvimento e a valorização” da categoria, como reforçou o presidente.

O evento – que incluiu anúncios sobre a terceira fase das obras do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e sobre o Datacenter do Tik Tok no Ceará – contou com a presença, ao lado de Lula, de autoridades como o ministro da Educação, Camilo Santana; o governador do Ceará, Elmano de Freitas; e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Carteira do Docente

Receberam a CNDB das mãos de Lula professores de escolas municipais e estaduais e de universidades como Federal do Ceará (UFC), Federal do Cariri (UFCA), Estadual do Vale do Acaraú (UVA), Estadual do Ceará (Uece) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Entre os docentes que ganharam a “carteirinha” no local está Alexsandra Lima, que leciona no curso de Pedagogia da UVA em Sobral. Para ela, a iniciativa “é um reconhecimento mais do que simbólico”.

“É um reconhecimento de que a educação precisa estar articulada à cultura, à arte. A arte hoje é potencializadora de saúde mental, e isso é um aspecto muito importante pra nós professores. A carteirinha vai nos permitir o acesso a direitos que merecemos pela nossa dedicação e compromisso”, pontuou, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Legenda: Carteira Nacional do Docente do Brasil garante direito a descontos e benefícios aos docentes. Foto: Fabiane de Paula.

Docente de Matemática na mesma instituição de ensino superior, Davi Ribeiro destaca que a CNDB vai na contramão da desvalorização crescente dos profissionais da educação. “Nos últimos anos, temos perdido o valor no mercado: temos nos tornado um número, um escore, não pessoas. A carteirinha resgata a pessoa do professor”, considera.

O documento também é válido para professores do ensino básico – como Illana Soares, que leciona no Liceu de Messejana, escola estadual em Fortaleza. “É uma vitória da categoria, de valorização do que fazemos em sala de aula. E foi um processo simples: fiz um cadastro online, foi bem organizado”, descreve.

Em discurso, o presidente Lula relembrou que a criação da carteira foi uma “obsessão” de Camilo Santana, e que representa um símbolo de valorização da categoria. “O Camilo pediu um dia de licença, assumiu o cargo no Senado, criou e aprovou o projeto. Hoje é um dia de glória”, definiu.

O ministro da Educação reforçou a docência como “a profissão mais importante do Brasil”, e apontou que a CNDB, além de identificação do professor, garante benefícios como:

15% de desconto em diárias de hotéis da rede;

Cartões de crédito sem anuidade na Caixa Econômica e no Banco do Brasil;

Descontos em restaurantes e entregas no iFood;

Descontos em produtos na Amazon, na farmácia Pague Menos e outros estabelecimentos.

Computadores para docentes

Outra ação do eixo de Valorização do programa Mais Professores consolidada na cerimônia foi a entrega de 403 vouchers de R$ 3 mil aos docentes cearenses para compra de computadores ou tablets que auxiliem no exercício profissional.

Entre os professores, estão 270 da rede estadual de ensino do Ceará, das escolas:

EEM Joaquim Magalhães, em Itapipoca;

EEM Deputado Fernando Mota, em Tejuçuoca;

EEMTI Tomé Gomes dos Santos, em Paramoti;

EEMTI Antônio Bezerra, em Fortaleza;

EEMTI Senador Osires Pontes, em Fortaleza;

EEMTI Visconde do Rio Branco, em Fortaleza;

EEMTI Francisca Moreira de Souza, em Beberibe;

EEMTI Capelão Frei Orlando, em Canindé;

EEMTI Padre Saraiva Leão, em Redenção;

EFA Padre Eliésio dos Santos, em Ipueiras.

A escolha dos trabalhadores do ensino regular foi baseada nas escolas que obtiveram melhores desempenhos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023.

ITA Ceará

A autorização de investimento de R$ 180 milhões na terceira etapa do ITA Ceará foi assinada pelas autoridades nesta quarta-feira.

De acordo com Camilo Santana, a primeira etapa será inaugurada em 2026. A segunda, que inclui a reforma total da antiga Base Aérea de Fortaleza, já está em obras. A última, portanto, “garantirá a finalização do campus”.

As duas primeiras turmas que vão estudar no instituto já estão cursando etapas iniciais no campus de São José dos Campos, em São Paulo.