Combate ao crime organizado: 'Vamos começar pegando os brasileiros que estão aí', diz Lula a Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou, em entrevista à apresentadora Karla Moura, do Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, ter conversado com o presidente estadunidense Donald Trump sobre o combate ao crime organizado, em uma tentativa de cooperação entre os dois países.

"Disse para ele que nós estamos dispostos a trabalhar juntos para combater o crime organizado, seja na fronteira ou aonde tiver", afirmou.

O presidente citou que a atuação contra as facções é de competência do Estado, mas acontece de forma desequilibrada, já que as facções possuem "drones e inteligência" que, muitas vezes, as forças policiais não dispõem.

Lula citou que ramificações de facções brasileiras estão em ao menos 15 países. "Nós temos o maior traficante de combustível no Brasil que mora em Miami. E eu fiz questão de dizer Trump: 'Vamos combater o narcotráfico, vamos começar pegando os brasileiros que estão aí'. Só o cidadão de Manguinhos deve ao estado brasileiro mais de 6 bilhões de dólares", complementou, referindo-se ao esquema de sonegação fiscal do grupo Refit, dono da Refinaria de Manguinhos (RJ).

Cooperação contra as facções

Segundo o presidente, um documento elaborado pelas autoridades brasileiras foi fornecido a Trump com instruções sobre o tema. Ele não especificou, no entanto, quais seriam as informações, mas explicou que esta seria uma forma de reafirmar o desejo do Brasil de uma cooperação.

"Eu mandei documento para ele dizendo o que nós queríamos que fizessem", comentou, citando as ações criminosas como "um atraso para qualquer sociedade" e uma "violência contra a economia do estado".