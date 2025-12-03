Lula cumpre agenda no Ceará nesta quarta-feira (3); acompanhe ao vivo
É a décima visita do presidente ao Estado no terceiro mandato.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Ceará nesta quarta-feira (3). Ele participa de eventos sobre educação e economia em Fortaleza e em Horizonte, na Região Metropolitana.
Na Capital, o chefe do Palácio do Planalto participará da entrega de carteiras emitidas pelo Ministério da Educação (MEC) para professores cearenses. O compromisso será no Centro de Eventos. Depois, ele seguirá para Horizonte, para participar da cerimônia de início da produção de veículos elétricos da General Motors no Brasil.
Siga a visita de Lula ao Ceará em tempo real
A décima passagem de Lula pelo Ceará ocorre a pouco menos de um ano das próximas eleições gerais, quando os eleitores irão às urnas escolher representantes para os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.
Veja também
Carteira Nacional Docente
As carteiras que serão entregues aos professores no Centro de Eventos compõem uma política lançada pelo Governo Federal em outubro, a Carteira Nacional Docente do Brasil.
Os documentos garantem facilidade de acesso a descontos em atividades culturais e benefícios vinculados ao programa Mais Professores.
Produção de carros elétricos
O carro elétrico Chevrolet Spark será o primeiro do tipo produzido no polo automotivo de Horizonte. A expectativa é de que a produção aumente a movimentação de contêineres no Porto do Pecém, que deve receber cerca de 200 contêineres a mais por mês — um incremento de 2,4 mil ao ano.
As primeiras peças importadas da China podem chegar ainda neste ano, mas o polo só deve iniciar suas atividades em fevereiro de 2026.
10ª visita ao Ceará
Esta é a décima visita de Lula ao Ceará no atual mandato. Só neste ano, é a terceira vez que Lula pisa no Estado — as anteriores foram em março, para a inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza, e em julho, para visitar as obras da ferrovia Transnordestina.