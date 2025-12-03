Lula destaca boa relação com os EUA: 'Tem o Trump da televisão e o da conversa pessoal'

Em visita ao Ceará nesta quarta-feira (3), Lula deu detalhes da ligação que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o presidente brasileiro, foi uma "conversa extraordinária", com boas expectativas sobre as novas revogações das tarifas extras de produtos brasileiros.

Ao comentar sobre o telefonema, em entrevista à jornalista Karla Moura, no Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, Lula deu uma opinião sobre a personalidade do presidente estadunidense. Para ele, existem "dois Trumps", um da televisão e outro que age diferente pessoalmente.

Toda vez que eu converso com o Trump, ele me surpreende. Muitas vezes você vê o Trump na televisão muito nervoso e, de repente, na conversa pessoal, ele é outra pessoa. Nós temos dois 'Trumps': um Trump da televisão e temos o Trump da conversa pessoal. Lula Presidente

Lula também se demonstrou otimista sobre as vantagens que o Brasil pode ter a partir da boa relação com Trump e outras autoridades dos Estados Unidos. Segundo o presidente, esse estreitamento já é cultivado pela nação há séculos, rendendo bons frutos para os dois países.

"Eu estou convencido de que a química entre nós rolou de verdade e o Brasil vai ganhar, os Estados Unidos vão ganhar, porque são as duas maiores economias do Ocidente. Nós estamos muito bem, sabe? 200 anos de relações diplomáticas. Não há por que ter divergência entre Brasil e Estados Unidos", destacou o petista.

Novas revogações de tarifas

Sobre novas revogações das tarifas extras sobre produtos brasileiros, Lula foi enfático ao dizer que está havendo séria negociação sobre a retirada da sobretaxa de 40% imposta pelo governo norte-americano.

"Pode esperar. Muita coisa vai acontecer. Você tá vendo o meu sorriso de Monalisa aqui? É porque eu estou convencido de que vai acontecer", disse o presidente em tom descontraído.

Questionado se poderia adiantar alguma informação, Lula preferiu não antecipar. "Determinadas conversas entre dois chefes de Estado a gente não pode ficar divulgando tudo, porque as coisas vão ter que acontecer envolvendo outras pessoas. Mas eu posso dizer ao povo do Ceará, ao povo brasileiro, que estou muito otimista da minha conversa com o presidente Trump", concluiu.