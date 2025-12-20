PSOL Ceará anuncia o professor Jarir Pereira como pré-candidato a governador

O PSOL Ceará anunciou neste sábado (20) que terá candidatura própria a governador em 2026. Se trata do professor Jarir Pereira, membro da executiva do partido, integrante da direção do sindicato APEOC, professor da rede estadual de ensino há mais de dez anos.

A definição ocorreu em reunião realizada ainda na sexta-feira (19) pelo diretório estadual da legenda. A nota à imprensa é assinada pelo presidente do partido no Ceará, Alexandre Uchoa.

Segundo o dirigente, o diretório estadual deve convocar a primeira coletiva de imprensa para iniciar o diálogo com os veículos de comunicação e com a população cearense.

Aliança em 2022

Em 2022, o partido chegou a anunciar pré-candidatura ao governo com o nome de Adelita Monteiro. Após conversas, no entanto, o PSOL passou a apoiar a candidatura do atual governador Elmano de Freitas (PT).

Adelita, após a eleição, passou a integrar o governo como secretária de Juventude. O PSOL, porém, deixou claro que não era uma indicação do partido, e que seria um movimento pessoal da filiada.