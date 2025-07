Lula desembarca no Ceará na próxima sexta-feira (18) para nona visita ao Estado durante o mandato

O presidente Lula (PT) desembarca no Ceará na próxima sexta-feira (18) para visitar obras de infraestrutura no Estado. A informação, anunciada pelo líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), foi confirmada pela Secretaria da Comunicação (Secom) da Presidência da República nesta segunda-feira (14).

A viagem do petista ao Estado é a segunda neste ano — em 19 de março ele esteve no Ceará — e a nona desde que tomou posse para o terceiro mandato à frente do Executivo Nacional.

De acordo com a Secom, Lula deve fazer uma maratona de viagens nesta semana. Na quinta-feira (17), estará em Goiânia, Goiás, para o 60º Congresso Nacional da UNE. No mesmo dia, ele visita Juazeiro, na Bahia, para anúncios e entregas na área da Saúde.

Na sexta, o presidente chega ao Ceará para “visita às obras de infraestrutura”. A Secom não deu detalhes sobre a agenda do mandatário, mas Guimarães, em publicação nas redes sociais, informou que Lula acompanhará as obras da Transnordestina.

Em abril de 2024, o presidente esteve em Iguatu, no Ceará, para acompanhar o canteiro de obras da Transnordestina. À época, ele estabeleceu como prazo para concluir as obras da ferrovia até o primeiro trimestre de 2027.