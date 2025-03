Lula em Fortaleza: de camisa vermelha, presidente critica Bolsonaro e mostra fôlego à reeleição em 2026

A aparição pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Fortaleza, nesta quarta-feira (19), teve um simbolismo político que vai além da inauguração do Hospital Universitário do Ceará. Vestindo uma camisa vermelha, cor histórica do PT, Lula não apenas reafirmou sua identidade partidária, mas também mandou um recado claro: apesar dos rumores de que poderia não disputar a reeleição em 2026, o plano segue de pé. A escolha da vestimenta em um evento administrativo reforça que, mesmo em meio a desafios, o presidente mantém a disposição para a batalha política.

Os rumores sobre uma possível desistência de Lula surgiram a partir de três fatores principais: as dificuldades do governo em aprovar pautas no Congresso, o avanço da inflação que impacta a popularidade do presidente e, sobretudo, as preocupações com sua saúde. No fim de 2024, Lula passou por cirurgias para tratar uma lesão na cabeça e enfrenta limitações físicas decorrentes de uma cirurgia no quadril. A soma desses fatores alimentou especulações de que o presidente poderia abrir espaço para um sucessor dentro do campo progressista. No entanto, sua performance no evento em Fortaleza contrariou essa narrativa.

Presidente reforça oposição a Bolsonaro

Com bom vigor físico e tom enérgico, Lula discursou com a habitual combatividade, não deixando de mirar no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal adversário político. Citando o antecessor em diversas ocasiões, Lula reforçou a estratégia de manter vivo o antagonismo com Bolsonaro, que ainda é um ator relevante no jogo político nacional, mesmo estando inelegível. A confrontação direta com o bolsonarismo não apenas unifica a base petista, mas também evita que surjam nomes alternativos dentro da esquerda para 2026.