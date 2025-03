Lula diz que Elmano tem que ser melhor que Camilo e provoca Bolsonaro: 'O coisa não foi nada'

Durante a inauguração do novo Hospital Universitário do Ceará (HUC), o presidente Lula (PT) desafiou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que superem seus antecessores nas gestões do Ministério e do Governo. O presidente ainda aproveitou a ocasião para criticar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de “coisa”.

“Quero ter o prazer de voltar aqui para fazer campanha com você, Elmano, para pedir voto para você e sabendo que você fez tudo que prometeu ou fez até um pouco mais”, disse Lula durante o discurso.

Veja também PontoPoder Lula anuncia PEC da Segurança: 'Não vou permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas' PontoPoder ‘Presidente, me dá um dinheirinho’: Lula diz que Camilo e Evandro, toda vez que vão a Brasília, é para pedir dinheiro

“Você tem uma tarefa difícil, esse moço (Camilo) teve que ser melhor que o Cid (Gomes), agora você vai ter que ser melhor que ele, e ele tem que ser melhor que o (Fernando) Haddad na Educação. Eu, eu tenho uma coisa muito fácil, eu tenho que ser melhor que 'o coisa', como 'o coisa' não foi nada, não tenho o problema de vocês”, concluiu o presidente sob gargalhadas dos aliados e do público presente.

Alinhamento de gestões

Pouco antes, Lula reforçou aos correligionários que a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Ceará e a Presidência da República vivem um momento único de alinhamento partidário. Ele reforçou que irá trabalhar até o fim do mandato para que os eleitores “não se frustrem”.

“É a primeira vez da história que a gente tem o governador do Estado, o prefeito da Capital e o presidente da República do mesmo partido, é a primeira vez, então, meu caro, é da minha responsabilidade, da responsabilidade do Elmano e do Evandro não permitir que vocês se frustrem”, concluiu.