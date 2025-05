Após chacina na Barra do Ceará, Elmano anuncia ações para ampliar cerco a facções em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas (PT) determinou às forças de Segurança do Estado, nesta quarta-feira (7), dobrar o número de operações policiais em Fortaleza diante da escalada de conflito entre facções criminosas. Nessa terça (6), uma chacina na Barra do Ceará deixou quatro pessoas mortas e ao menos seis feridas.

No anúncio, o petista também afirmou que irá intensificar a ocupação policial nos territórios dominados pelo crime, "sem dia nem hora para sair". E disse que reforçará as equipes de investigação e inteligência da Polícia Civil para que todos os crimes sejam elucidados com "a máxima urgência" e os bandidos, "identificados e presos".

Outra determinação de Elmano é intensificar, por meio da polícia penal, as operações referentes a "tornozelados" "que vêm infringindo as determinações da Justiça" para que voltem aos presídios e percam direitos adquiridos por lei.

Elmano destacou as ações após se reunir com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá; o comandante da Polícia Militar, coronel Sampaio; o chefe da Polícia Civil, delegado Márcio Gutierrez, e o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque. "Para todo esse reforço [de segurança], já autorizei dobrar o número de horas extras para fortalecer as nossas equipes", disse.

O gestor também irá se reunir com representantes da Justiça e do Ministério Público do Ceará (MPCE) para tentar dar "maior celeridade" a processos e mandados de busca e apreensão. "Para tirar bandidos e foragidos das ruas", justificou.

Serão dadas respostas duras a esses criminosos e a esses crimes, a maioria praticada por questões envolvendo brigas e disputas de facções. Vários bandidos já foram identificados e presos, e muito mais prisões serão realizadas nas próximas horas e dias pela nossa polícia, que tem meu irrestrito apoio e minha mais absoluta confiança. Nossa luta contra o crime será cada vez maior e mais intensa". Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

Veja também Segurança Três adultos são presos e um adolescente apreendido por suspeita de participação em chacina na Barra Ceará Três linhas de ônibus sofrem alteração após chacina na Barra do Ceará; veja itinerários afetados

Chacina na Barra do Ceará

Quatro pessoas foram mortas e ao menos seis ficaram feridas em uma chacina registrada na Barra do Ceará, em Fortaleza, na noite dessa terça-feira. Após os crimes, quatro suspeitos foram detidos, de acordo com a Polícia Militar.

O Sistema Verdes Mares (SVM) apurou que homens fortemente armados invadiram um campo de futebol na rua Tambaú fingindo serem profissionais de segurança e atiraram contra pessoas que acompanhavam uma partida. Uma das vítimas identificadas pela família ao SVM foi o jovem Pedro Henrique, de 16 anos.

Veja também Segurança Vingança e disputa: o que se sabe sobre a morte de influencers e tentativa de chacina em Fortaleza Segurança Após morte de irmãs, Vila do Mar tem protesto com barricadas de fogo e suspensão de linhas de ônibus

Imagens recebidas pela reportagem mostraram um cenário de caos, com diversas vítimas caídas sobre o gramado enquanto outras corriam. Um dos vídeos revela, ainda, dois homens no chão detidos por policiais, com um deles vestindo uma camisa que imita o fardamento das forças de segurança do Estado.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias