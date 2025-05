Após morte de irmãs, Vila do Mar tem protesto com barricadas de fogo e suspensão de linhas de ônibus

Um trecho do calçadão do Vila do Mar, no bairro Pirambu, foi bloqueado durante uma manifestação, na noite deste domingo (4). Para impedir o acesso de pedestres e veículos, os manifestantes atearam fogo em materiais e usaram barricadas.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e dispersou os participantes. Em seguida, a via pública foi desobstruída. Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o policiamento no local foi reforçado e permanece intensificado nesta segunda-feira (5).

A região se encontra em clima de tensão após o assassinato das irmãs Maria Beatriz Santos de Souza, 20, e Francisca Bianca dos Santos Souza, 15, e a tentativa de chacina que deixou cinco pessoas baleadas na Barra do Ceará, horas depois. As influenciadoras digitais foram mortas a tiros por integrantes da facção Comando Vermelho (CV).

Ao Diário do Nordeste, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que as linhas 102 (Vila Santo Antônio / Nossa Senhora Graças /Centro) e 110 (Vila do Mar / Centro) voltam a circular na tarde desta segunda-feira (5). Na última sexta-feira (2), um coletivo foi alvo de ataque, quando criminosos tentaram atear fogo no veículo.

No domingo (4), a mãe das jovens se pronunciou nas redes sociais pedindo justiça pelo crime. "Quero pedir justiça! Quero pedir que alguém que saiba de alguma coisa entre em contato com a polícia, porque está impune e não foi pegue ainda quem fez isso. Eu estou sofrendo muito", disse.

Prisão de namorado

O namorado de Bianca, o influenciador Antônio Victor de Araújo Ferreira, o "Moskou", foi preso em flagrante no sábado (3) e teve sua prisão convertida para preventiva por tentativa de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa. Nas redes sociais, ele havia dito que a namorada estava grávida. "A gente ia ter um bebê. Meu amor tava gravidinha".

Ele prestou depoimento sobre o crime, na última sexta-feira (2). Já pelas redes sociais, negou ter qualquer envolvimento com a tentativa de chacina ocorrida na mesma região do duplo assassinato, poucas horas após as mortes das jovens.

