Ônibus é alvo de ataques em região onde irmãs foram mortas na Barra do Ceará

Criminosos tentaram atear fogo em um coletivo na noite desta quinta-feira (2), na Rua Grito de Alerta, na Barra do Ceará, em Fortaleza. Ninguém ficou ferido na ação.

Barricadas improvisadas foram feitas na região, que se encontra em clima de tensão após tentativa de chacina durante a madrugada e a morte de duas influenciadoras.

O Sindiônibus confirmou, por meio de nota, que a linha 110 Vila do Mar/Centro foi alvo de “ato de vandalismo”. Segundo o órgão, homens abordaram o motorista do ônibus e ordenaram que ele e os passageiros descessem da condução, que foi depredada em seguida.

As linhas 110, 120 e 102 foram tiradas de circulação temporariamente, conforme o Sindiônibus.

Também nesta noite, o Comandante Geral da Polícia Militar do Ceará, o coronel Sinval Sampaio, acompanhou o policiamento durante a operação no Grande Pirambu, em Fortaleza, um bairro próximo à região.

Veja postagem da Polícia Militar do Ceará

Tentativa de chacina e morte de influenciadoras

Cinco pessoas foram baleadas numa tentativa de chacina no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (2). As vítimas, ainda não identificadas, foram socorridas e levadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

A ocorrência aconteceu horas depois da morte de duas influenciadoras digitais na Vila do Mar, no mesmo bairro, na noite desta quinta-feira (1º). Dois suspeitos, um de 18 e outro de 28 anos, da tentativa de chacina foram presos nesta sexta-feira (2). Eles teriam sido identificados por uma vítima do ataque.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência. A Polícia Militar foi acionada ao local do crime por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Leia a nota do Sindiônibus

O Sindiônibus informa que, na noite desta sexta-feira (2), um ônibus da linha 110 Vila do Mar/Centro foi alvo de vandalismo na Travessa Grito do Alerta, no Grande Pirambu. Durante a ação, homens ordenaram que o motorista e os passageiros descessem do veículo. Em seguida, o ônibus foi depredado. Ninguém ficou ferido e o veículo foi recolhido.

O Sindiônibus está à disposição das autoridades para fornecer informações adicionais. Por medida de segurança, os ônibus das linhas 110, 120 e 102 estão temporariamente sem circular pela região da Vila do Mar.

