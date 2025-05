Dois suspeitos de tentativa de chacina na Barra do Ceará são presos

Dois suspeitos de uma tentativa de chacina que deixou cinco pessoas baleadas na Barra do Ceará, em Fortaleza, ocorrida horas após a morte de duas irmãs influenciadoras digitais, foram presos nesta sexta-feira (2). As capturas ocorreram após trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O primeiro preso foi um homem de 18 anos, capturado por agentes do 7º Distrito Policial (7º DP), enviado a uma unidade penitenciária e colocado à disposição da Justiça. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e organização criminosa.

O outro homem, de 28 anos, deu entrada em uma unidade de saúde com ferimento por lesão de arma de fogo, e policiais confirmaram o envolvimento dele no crime e deram voz de prisão no hospital, onde ele permanece internado sob escolta policial. O suspeito tem antecedentes por roubo de veículo e corrupção de menores.

Conforme apuração da TV Verdes Mares, um desses presos teria sido identificado por uma vítima do ataque a tiros como o namorado de uma das irmãs influenciadoras assassinadas na Vila do Mar.

Caso segue em investigação

De acordo com a PCCE, a investigação sobre a tentativa de chacina segue em andamento, com o intuito de identificar outros possíveis participantes no crime.

As cinco pessoas lesionadas foram socorridas para unidades médicas, e de acordo com a TV Verdes Mares, três vítimas estão em estado grave.

No local do crime, na madrugada desta sexta, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PM localizou um revólver calibre 38 com uma munição deflagrada.

A arma foi encaminhada para uma unidade plantonista da Polícia Civil, onde foi instaurado um procedimento policial.

