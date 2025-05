Cinco pessoas são baleadas em tentativa de chacina após morte de influenciadoras na Barra do Ceará

Cinco pessoas foram baleadas em tentativa de chacina no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (2). As vítimas, ainda não identificadas, foram socorridas e levadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

A ocorrência aconteceu horas depois da morte de duas influenciadoras digitais na Vila do Mar, no mesmo bairro, na noite desta quinta-feira (1º).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência. A Polícia Militar foi acionada ao local do crime por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Com as diligências, os militares foram informados que as cinco pessoas lesionadas foram socorridas para unidades médicas. Segundo informações apuradas pela TV Verdes Mares, três vítimas estão em estado grave.

Ainda segundo a emissora, em apuração no 7º Distrito Policial, uma das vítimas identificou um dos suspeitos de ter atirado como sendo o namorado de uma das influenciadoras mortas. Ele foi detido e autuado por organização criminosa e tentativa de homicídio.

Arma apreendida

Na região do local do crime, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PM localizou um revólver calibre 38 com uma munição deflagrada.

A arma foi encaminhada para uma unidade plantonista da Polícia Civil, onde foi instaurado um procedimento policial.

A Delegacia do 33º Distrito Policial (33º DP) está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime.

